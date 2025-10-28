جدل تحكيمي يُرافق قمة الاتحاد والنصر.. والشريف يوضح

- أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة هدف الاتحاد الأول الذي سجله كريم بنزيمة، حيث كان في وضعية سليمة لحظة تمرير الكرة من موسى ديابي، مع وجود تغطية من مدافع النصر أيمن يحيى. - شهدت الدقيقة 38 احتساب مخالفة لصالح النصر بعد دفع سيماكان من لاعب الاتحاد عوار داخل منطقة الجزاء، مع إشهار البطاقة الصفراء لكلا اللاعبين. - تعرض لاعب الاتحاد أحمد الجليدان للطرد في الدقيقة 49 بعد تدخل عنيف على لاعب النصر أيمن يحيى، بينما لم تُحتسب مخالفة في احتكاك بسيط في الدقيقة 91.

رافق الجدل التحكيمي قمة مباراة الاتحاد والنصر، ضمن منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس السعودية، بحالات تحكيمية رئيسية شهدت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، وانتهى لمصلحة "العميد" 2-1.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 16، في لقطة شابها بعض الشك بوجود تسلل لحظة تمرير موسى ديابي الكرة لنجم ريال مدريد السابق، وعنها قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "الحالة الأولى كانت في الدقيقة السادسة عشرة من زمن المباراة، بهجمة منظمة لصالح فريق الاتحاد. بدأت اللقطة عندما حصل اللاعب ديابي على الكرة في الجهة اليمنى، ثم تقدّم بها ومرّرها في المساحة الخالية أمامه، قبل أن يلحق بها بسرعة ويرسل تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى باتجاه اليسار نحو كريم بنزيمة، الذي كان متمركزاً في وضعية صحيحة لا تسلل فيها، لوجود تغطية من آخر ثاني مدافع للنصر، أيمن يحيى. بالتالي، كان واضحاً تماماً أن بنزيمة في لحظة تمرير الكرة إليه، كان في موقف سليم لا تسلل فيه. تسلّم الكرة، وتقدّم بها بثبات، قبل أن يسددها بقوة نحو المرمى. هدف شرعي وصحيح تماماً، لا وجود فيه لأي حالة تسلل".

وكانت الحالة الثانية في الدقيقة الثامنة والثلاثين من زمن المباراة، عندما تحركت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وحاول لاعب النصر، سيماكان، تغطيتها أو حمايتها، لكنه تعرّض من الخلف إلى دفع واضح من عوار، لاعب الاتحاد. وقال الشريف عنها: "بعد الدفع، ذهبت الكرة إلى حارس مرمى النصر الذي أمسكها بنجاح، غير أن عوار واصل حركته وعرقل المدافع سيماكان بعيداً عن الكرة". وتابع الحكم المونديالي: "في هذه اللحظة، أوقف الحكم اللعب لوجود مخالفة على عوار، لاعب الاتحاد، وأشهر في وجهه البطاقة الصفراء بسبب ارتكابه مخالفة دون وجود منافسة على الكرة. كما منح الحكم بطاقة إنذار أيضاً لسيماكان، نتيجة دفعه لمنافسه كردة فعل بعد تعرضه للعرقلة، وهو سلوك غير رياضي يستوجب الإنذار، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً تماماً باحتساب مخالفة لصالح فريق النصر داخل منطقة جزائه، مع إنذار كلا اللاعبين".

وجاءت الحالة الثالثة في الدقيقة التاسعة والأربعين، عندما رُفعت كرة طويلة باتجاه لاعب النصر أيمن يحيى، تحرّك لها لاعب الاتحاد أحمد الجليدان لمنافسته عليها، وقفز بكلتا قدميه في الهواء في محاولة للوصول إليها، إلا أنه ركل منافسه بأسفل القدم على الوجه أثناء الالتحام، وعنها قال الشريف: "اللاعب استخدم قوة مفرطة في التدخل، إذ انطلق من مسافة بعيدة وقفز باتجاه المنافس، مستعملاً أسفل القدم في منطقة خطرة هي الوجه، ما شكّل تهديداً مباشراً لسلامة اللاعب المنافس. بناءً على ذلك، اعتُبر التدخل سلوكاً عنيفاً يستوجب الطرد المباشر، وكان قرار الحكم صحيحاً تماماً، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد أحمد الجليدان".

وفي الدقيقة الـ91، شهدت المباراة حالة مثيرة للجدل لصالح فريق النصر، بعدما أُرسلت كرة إلى داخل منطقة جزاء الاتحاد، وتحرّك أحد لاعبي النصر نحوها ليتمكن من اعتراضها بباطن قدمه اليمنى، مانعاً مرورها باتجاه المدافع بيريرا. وعنها قال جمال الشريف: "أثناء متابعة لاعب الاتحاد بيريرا للحركة، حدث احتكاك بسيط مع ساق مدافع النصر، بعد أن كان الأخير قد لعب الكرة بالفعل. لا وجود لأي مخالفة في اللقطة، وقرار الحكم بمواصلة اللعب كان صحيحاً تماماً".