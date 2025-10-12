جدل تحكيمي يرافق انتصار العراق على إندونيسيا.. والشريف يوضح

- أثار أداء الحكم الصيني ما نينغ جدلاً في مباراة العراق وإندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث شهدت الدقيقة 67 جدلاً حول تدخل عنيف من المدافع العراقي زيد تحسين، الذي حصل على بطاقة صفراء مستحقة وفقاً للخبير التحكيمي جمال الشريف. - في الدقيقة 72، طالب لاعبو العراق بركلة جزاء بسبب لمسة يد على المدافع الإندونيسي جاي إيدزيس، لكن الحكم قرر استمرار اللعب، معتبرًا اللمس طبيعيًا وغير متعمد. - في الدقيقة 99، طُرد زيد تحسين بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب التهور، حيث اعتبر الحكم قراره صحيحًا بعد تدخل خطر على لاعب إندونيسي.

أثار أداء الحكم الصيني، ما نينغ، الذي أدار مواجهة العراق وإندونيسيا، ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، بعد لقطات صنعت الحدث، في اللقاء الذي حسمه "أسود الرافدين" بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة الـ 67 مطالبة بطرد مدافع العراق زيد تحسين، بعد تدخله العنيف والمتهور على المهاجم الإندونيسي، أولي روميني، في كرة مشتركة أثارت الجدل داخل الملعب. وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "في الدقيقة السابعة والستين، مرّت الكرة باتجاه اللاعب الإندونيسي، أولي روميني، الذي تمكن بمهارة من توجيه الكرة بوجه قدمه اليمنى، مبتعداً عن المدافع العراقي، زيد تحسين".

وأردف الشريف: "حاول الأخير التدخل عبر الانزلاق، لمنافسة خصمه على الكرة، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وواصل اندفاعه بشكل متهور، إذ استخدم ركبته وساقه اليمنى ليصطدم بركبة اللاعب الإندونيسي اليسرى، مما أدى إلى عرقلته بشكل واضح. ويُلاحظ أن المدافع العراقي كان مندفعاً في تدخله دون مراعاة لسلامة المنافس، أثناء المنافسة على الكرة، ما جعل تدخله يُصنف كمخالفة متهورة تستوجب الإنذار. وبذلك، جاء قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء قراراً صحيحاً ومتفقاً مع روح القانون".

وشهدت الدقيقة الـ 72 مطالبة من لاعبي العراق باحتساب ركلة جزاء، بداعي لمسة يد على المدافع الإندونيسي، جاي إيدزيس، غير أن الحكم قرر استمرار اللعب لاعتبار اللمس طبيعياً وغير متعمد. وعقّب الشريف، قائلاً: "في الدقيقة الثانية والسبعين، نُفذت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الإندونيسي، وتجاوزت الكرة عدداً من اللاعبين، الذين ارتقوا للمنافسة عليها، واتجهت مباشرة نحو مدافع المنتخب الإندونيسي، جاي إيدزيس، ولاعب المنتخب العراقي البديل، علي الجاسم، إذ ارتقى الاثنان معاً، في محاولة للوصول إلى الكرة".

وواصل الشريف: "أثناء الارتقاء، لم يستطع أي من اللاعبين لعب الكرة، التي تابعت مسارها لتصطدم بالذراع اليمنى لإيدزيس. إلا أن هذا اللمس جاء نتيجة احتكاك طبيعي بين اللاعبين أثناء المنافسة على الكرة في وضعية تنافسية مشروعة، وكانت ذراع اللاعب الإندونيسي في وضع طبيعي يتناسب مع حركة الارتقاء، ولم تكن بعيدة عن جسده أو متجهة نحو الكرة بشكل متعمد. وبذلك، ورغم وجود ملامسة بين الكرة والذراع، فإن الحالة لا تُعدّ مخالفة، لكون اللمس غير متعمد، وجاء في سياق تنافسي طبيعي. وعليه، كان قرار الحكم صحيحاً بمواصلة اللعب، دون احتساب ركلة جزاء".

وجاءت الحالة الثالثة في الدقيقة التاسعة والتسعين، من خلال طرد اللاعب العراقي، زيد تحسين، بعد حصوله على الإنذار الثاني. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "كانت هناك مخالفة لعب خطر على لاعب إندونيسيا، كيفين ديكس بعد تدخله على زيد تحسين، لكن الأخير قام بتحريك ساعد يده اليسرى على وجه منافسه". وتابع: "الحكم احتسب خطأ على لاعب إندونيسيا للعب الخطر، وأعطى قراراً بالإنذار الثاني لزيد تحسين، بسبب التهور. وقرار الحكم كان صحيحاً بإشهار الإنذار الثاني ومِن ثمّ الطرد".