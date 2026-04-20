- شهدت مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة جدلاً تحكيمياً بعد تأهل الفريق الجزائري للنهائي لمواجهة الزمالك، حيث طالب آسفي بركلة جزاء مبكرة، لكن الحكم صامويل أويكوندا أمر باستمرار اللعب، واعتبر خبير التحكيم جمال الشريف القرار صحيحاً لعدم وجود مخالفة. - في الدقيقة 44، احتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد لمسة يد متعمدة من مدافع آسفي أنس مخير، وأكد الشريف صحة القرار بعد مراجعة الفيديو. - توقف اللعب في الشوط الثاني بعد مطالبة آسفي بركلة جزاء أخرى، لكن الحكم قرر استمرار اللعب لعدم وجود مخالفة، حيث سعى اللاعبون للكرة بشكل قانوني.

شهدت مباراة أولمبيك آسفي المغربي، وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري (1ـ1)، جدلاً تحكيمياً، خلال مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، مساء الأحد، بعد تأهل الفريق الجزائري إلى المباراة الختامية، ليضرب موعداً مع الزمالك المصري في موعد سيكون مرتقباً، في مايو/ أيار المقبل.

وطالب أولمبيك آسفي بركلة جزاء في بداية المباراة، ولكن الحكم الرواندي صامويل أويكوندا أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن الحالة: "تحرّك لاعب آسفي عماد خنوس إلى أقصى اليمين في اتجاه منافسه الكاميروني تشي مالون جونيور، دون السعي إلى لعب الكرة، بحثاً عن الاحتكاك مُستخدماً قدمه اليسرى البعيدة في اتجاه القدم اليمنى للمدافع. ومن ثمّة رفع ساقه اليمنى إلى الأعلى في محاولة الاصطدام بالساق اليسرى لمنافسه. وسقط خنوس بعد هذا الاصطدام الذي بحث عنه، فيما استطاع جونيور إبعاد الكرة. واحتسب الحكم ركنية لفريق آسفي وكان قراره صحيحاً، لعدم وجود مخالفة على مدافع اتحاد العاصمة".

واحتج لاعبو أولمبيك آسفي على إعلان الحكم عن ركلة جزاء لاتحاد العاصمة، وقال الحكم المونديالي السابق عن القرار: "في الدقيقة 44 رفعت الكرة داخل منطقة جزاء أولمبيك آسفي، باتجاه اللاعب العاجي درامان (كاماغاتي). وفي تلك اللحظة المدافع أنس مخير، تحرك مع مدّ يده اليسرى باتجاه الكرة لإبعادها بشكل متعمد. وأمر الحكم باستمرار اللعب، ولكن عند التوقف، طلب منه مراجعة الشاشة، حيث تبيّن وجود مخالفة لمسة يد متعمدة. فكان قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة".

وتوقف اللعب خلال شوط المباراة الثاني، بعد أن طالب فريق أولمبيك آسفي بركلة جزاء، وقال الشريف عن الحالة: "في الدقيقة 86، وصلت الكرة إلى حدود منطقة المرمى إلى لاعب أولمبيك آسفي يوسف نجاري، الذي قام بمحاولة دوران في محاولة تسديد الكرة. ولكن إبراهيم بن زازة رفع قدمه اليمنى إلى الهواء ووصل إليها بشكل مبكر، إلا أن نجاري سدّد الكرة قوية باتجاه المرمى. في هذه اللحظة تابعت قدم نجاري حركتها إلى الأمام في وقت ذهبت فيه قدم بن زازة اليمنى، لتتحرك فوق القدم اليسرى للمهاجم. وبعد ذلك حصل احتكاك طفيف سقط إثره لاعب آسفي داخل منطقة الجزاء. لا توجد مخالفة لأن كل لاعب سعى إلى لعب الكرة والمنافسة عليها، ولهذا فإن قرار الحكم كان سليماً".