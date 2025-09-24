جدل تحكيمي في انتصار ريال مدريد على ليفانتي والشريف يُعلق

- واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني بفوزه على ليفانتي (4-1)، محققًا العلامة الكاملة في الأسبوع السادس، وسط جدل تحكيمي في الشوط الثاني. - أثار هدف ليفانتي جدلاً، حيث أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحته، مشيرًا إلى أن التلامس بين حارس ريال مدريد والمهاجم كان ضمن المنافسة على الكرة. - حصل كيليان مبابي على ركلة جزاء حاسمة بعد عرقلة واضحة من مدافع ليفانتي، مما ساهم في تعزيز تقدم ريال مدريد في المباراة.

تابع فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح مساء الثلاثاء، في التغلب على مضيفه نادي ليفانتي بنتيجة (4ـ1) ضمن منافسات الأسبوع السادس، ليحصد العلامة الكاملة، وقد شهدت المباراة في شوطها الثاني، جدلاً بشأن بعض الحالات التحكيمية.

واعترض ريال مدريد على هدف ليفانتي في بداية الشوط الثاني، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن الهدف: "في الدقيقة الرابعة والخمسين، هجمة لصالح فريق ليفانتي ووصلت الكرة إلى اللاعب روميرو الذي استحوذ عليها وتسرب داخل منطقة الجزاء، ثم يرفع الكرة إلى حلق المرمى تماما باتجاه إيتا يونج الذي ارتقى إلى الكرة، وحاول حارس ريال مدريد تيبو كورتوا الوصول إلى الكرة بيده، إلا أن يونج استطاع أن يحوّل الكرة في الهواء برأسه داخل الشباك بعد أن ارتقى إليها. وقد حصل تلامس بين يد كورتوا وكتف أو ظهر اللاعب يونج، لكن ذلك كان في إطار المنافسة على الكرة والوصول إليها. وبالتالي هدف صحيح ولا وجود لأي مخالفة على الحارس أو على المهاجم".

وحصل كيليان مبابي، على ركلة جزاء، عندما كان ليفانتي مسيطراً على اللعب بعد تذليل الفارق، ليتقدم ريال مدريد في النتيجة بعد تنفيذ الركلة (3ـ1)، وعلّق الحكم المونديالي على العملية قائلاً: "تقدم مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، إلى الحدود الجانبية من منطقة المرمى، وأوقف الكرة بأسفل قدمه اليمنى وكانت قدمه اليسرى قدم ارتكاز، وقام المدافع أريزابال بالزحلقة للتصدي للكرة في حالة تمريرها بشكل عرضي، وبعد أن أوقف مبابي الكرة حاول العودة، فحرّك قدمه اليمنى للحاق بالكرة التي أصبحت خلفه إلا أن المدافع مدّ قدمه اليمنى ولامس القدم اليسرى المتحركة وقام بعرقلة لمبابي الذي سقط داخل منطقة الجزاء على مقربة الحكم الذي كانت له زاوية رؤية واضحة فكان قراره صحيحاً بإعلان ركلة جزاء".