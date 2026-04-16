أعادت حادثة تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الفرنسي آرثر فيلس ومواطنه تيرينس أتماني في بطولة برشلونة، فتح النقاش حول موثوقية نظام التحكيم الإلكتروني على الملاعب الترابية، في وقت تتجه فيه بطولات كبرى إلى التمسّك بالأساليب التقليدية. وشهدت المباراة نقطة جدلية عند إرسال فيلس خلال المجموعة الثانية، إذ اعتبر أتماني أن الكرة خرجت استناداً إلى العلامة على الأرض، إلا أن الحكمة أوريلي تورت اعتمدت على النظام الإلكتروني ورفضت الاعتراض، معتبرة أن "العلامة ليست هي الضربة"، ما أثار غضب اللاعب ودفعه إلى الاحتجاج بشدة أمام جميع الحاضرين.

وتأتي هذه الحادثة بحسب ما ذكر راديو "RMC" الفرنسي، أمس الأربعاء، في ظل اعتماد رابطة محترفي التنس نظام "الإعلان الإلكتروني المباشر" منذ بداية عام 2025 على جميع أنواع الملاعب، بما فيها الترابية، عبر كاميرات مخصصة لتحديد مسار الكرة، حيث كان رئيس الرابطة أندريا غاودينزي قد وصف هذه الخطوة بأنها "لحظة فارقة" تهدف إلى تعزيز دقة القرارات التحكيمية.

وأثار التطبيق العملي للنظام تساؤلات متزايدة، خصوصاً مع تكرار الحالات المثيرة للجدل، من بينها واقعة الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة مدريد العام الماضي، حيث شكك اللاعب في دقة القرار الإلكتروني، إلى جانب مواقف مشابهة في دورات أخرى على الملاعب الترابية.

وفي هذا السياق، تبرز بطولة رولان غاروس حالةً استثنائيةً، إذ قررت الإبقاء على حكام الخطوط وعدم الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني، في خطوة تعكس حجم التحفظات داخل اللعبة، فيما أكدت مديرة البطولة أميلي موريسمو، أن التجارب الحالية أظهرت أن التقنية "ليست بهذه البساطة والموثوقية"، ما يعزز القناعة بضرورة الحفاظ على التحكيم التقليدي على الملاعب الترابية، على الأقل في الوقت الراهن.