جدل التأشيرات يتواصل ويؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا إلى المونديال

- يواجه منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم تأخيرات في السفر إلى المكسيك بسبب مشاكل في تأشيرات بعض اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري، مما عرقل خططهم للمشاركة في كأس العالم 2026. - يعمل الاتحاد الجنوب أفريقي على مدار الساعة لتأمين سفر المنتخب إلى مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية ضد المكسيك في 11 يونيو 2026، مع استمرار التدريبات في جوهانسبرغ. - تم الإعلان عن اجتماع طارئ للجنة الطوارئ لمناقشة الأزمة، مع وعد بتحديث الجمهور حول النتائج فور انتهاء الاجتماع.

أصدر اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أوضح فيه مستجدات خطط سفر منتخب "بافانا بافانا" إلى المكسيك استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026. وأوضح البيان أن المنتخب واجه صعوبات تتعلق بإجراءات التأشيرات لعدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري، ما حال دون سفر البعثة في الموعد المحدد صباح اليوم الأحد كما كان مخططاً له.

وأكد الاتحاد أنه يعمل على مدار الساعة لتأمين سفر المنتخب إلى مكسيكو سيتي في أقرب وقت ممكن قبل المباراة الافتتاحية في البطولة العالمية أمام منتخب المكسيك، والمقررة يوم 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب استاد أزتيكا. وأشار البيان إلى أن الاتحاد ملتزم بالحفاظ على سير التحضيرات دون تأثر، حيث سيواصل المنتخب تدريباته في جوهانسبرغ إلى حين موعد المغادرة.

كما أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ مساء اليوم الأحد، على أن يتم إبلاغ الرأي العام بنتائج الاجتماع وتحديثات الموقف فور انتهائه. يُذكر أن مونديال 2026 يُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026. وجاءت أزمة جنوب أفريقيا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس السبت، أن منتخب بلاده لا يزال ينتظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة والمكسيك، قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم.