"جحا" تميمة كأس العرب 2025.. فيلسوف البسطاء في التراث العربي

- تميمة "جحا" في كأس العرب 2025: كشفت اللجنة المنظمة عن تميمة البطولة، "جحا"، التي تجسد الشخصية الفكاهية الشهيرة في التراث العربي، لتعكس رسائل اجتماعية وأخلاقية وتوحّد المشجعين في احتفالية ثقافية فريدة. - مشاركة 16 منتخباً: تتنافس 16 منتخباً في البطولة، حيث تأهلت 9 منتخبات تلقائياً وفق تصنيف "فيفا"، بينما تتنافس 14 منتخباً على 7 أماكن متبقية في التصفيات. - ملاعب البطولة: تستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر، حيث تُقام المباراة الافتتاحية في استاد البيت، والنهائية في استاد لوسيل، بمشاركة استادات أخرى مثل أحمد بن علي والمدينة التعليمية.

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن تميمة الحظ الخاصة بالبطولة العربية، والتي أطلق عليها اسم "جحا"، وستكون حاضرة في الملاعب المستضيفة مباريات البطولة التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتجسد التميمة الخاصة في بطولة كأس العرب شخصية "جحا" الشهيرة في التراث العربي، والذي يعد من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية، وتنتشر قصص جحا العابرة للأجيال على نطاق واسع في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة، حيث تعكس رسائل أخلاقية واجتماعية لمواجهة تحديات الحياة بابتسامة، وتعود الشخصية الفكاهية الشعبية لتشارك في احتفالات نسخة عام 2025 من بطولة كأس العرب، التي ستوحد المشجعين مجدداً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية فريدة بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف المشترك بكرة القدم.

ويشارك في بطولة كأس العرب 2025، 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.

ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر/كانون الأول، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا في الملحق المؤهل، أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر/كانون الأول، في استاد لوسيل الأيقوني، كما تضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974.