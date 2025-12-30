- يواصل منتخب الجزائر تألقه في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد ضمان التأهل للدور الثاني بفوزه على السودان وبوركينا فاسو، مع تحسن ملحوظ في التنظيم والأداء الجماعي، مما لاقى إشادة من المدرب زكريا جبور. - المدرب جبور أشاد بالمقاربة التكتيكية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، التي تعتمد على خطة 4-2-3-1، مع انضباط دفاعي واسترجاع سريع للتمركز، رغم الحاجة لتحسين الخروج من الضغط العالي. - رياض محرز يلعب دوراً محورياً كصانع لعب، بينما الشاب إبراهيم مازة يظهر موهبة واعدة، مع بعض التحديات الدفاعية التي تحتاج لمعالجة دقيقة.

يواصل منتخب الجزائر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 الجارية في المغرب بثبات، بعد ضمان التأهل إلى الدور الثاني على أثر فوزه على السودان وبوركينا فاسو، في انتظار خوض مواجهة الجولة الثالثة أمام غينيا الاستوائية، وسط مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً واضحاً على مستوى التنظيم والأداء الجماعي، مقارنة بالمشاركات القارية السابقة، وهي مسيرة لقيت إشادة قوية من المدرب الجزائري، زكريا جبور (55 عاماً).

وقدّم المدرب الجزائري قراءة فنية لأداء "الخُضر" في كأس أمم أفريقيا 2025، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قال فيها: "من الناحية التكتيكية، اختار مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش مقاربة براغماتية واعية، من خلال الاعتماد على خطة 4-2-3-1، أساسها الأمان البنيوي والتحكم في العمق المركزي. تموضع ثنائي الارتكاز بشكل متقارب أغلق قنوات الاختراق العمودي، وأجبر المنافسين على اللعب العرضي من دون فعالية، وهو ما حرمهم من البناء بين الخطوط".

وأضاف جبور بخصوص التحولات: "المنتخب الجزائري أظهر انضباطاً كبيراً في الانتقال الدفاعي، مع استرجاعٍ سريعٍ للتمركز وضغطٍ فوري بعد فقدان الكرة، وهذا يعكسُ وضوح التعليمات والالتزام الجماعي. في المقابل، لاحظت بطئاً نسبياً في بعض مراحل الخروج من الضغط العالي، وهي نقطة تستدعي معالجة دقيقة في العمل التدريبي، خصوصاً أمام منتخبات تعتمدُ ضغطاً مُتقدماً ومُنظماً".

وعن الدور الذي يُؤديه القائد رياض محرز، أوضح جبور "رياض لعب دور صانع اللعب المتأخر بحرية حركية واسعة، سمحت له بالتمركز بين العمق والجهة اليسرى حسب متطلبات اللعب. تميّز بالذكاء في اختيار لحظات التسريع والدقة في التمرير تحت الضغط، إضافة إلى قدرته على التحكم في نسق المباراة، لكن تأثيره يتراجع عندما تُضيَّق المساحات، ما يفرض التفكير في حلول جماعية تقلل من الاعتماد شبه الكليّ عليه، من دون المساس بدوره القيادي".

وتحدّث جبور عن الشاب إبراهيم مازة لاعب منتخب الجزائر قائلاً "مازة قدّم مباراة تحمل ملامح لاعب موهوب في طور التكوين، بفضل حركيته وقدرته على خلق التفوق العددي عبر المراوغة، وفي بعض اللقطات افتقد الحسم في القرار الأخير، سواء في التمرير أو التسديد، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعب شاب لا يزال يكتسب النضج الدولي، ويحتاج إلى عمل نوعي على اتخاذ القرار تحت الضغط".

وعلى المستوى الدفاعي، أشار المدرب الجزائري إلى بعض التفاصيل مضيفاً: "الكتلة الخلفية أظهرت تماسكاً مقبولاً وتنسيقاً جيداً في تغطية العمق، لكنني رصدت هشاشة ظرفية في المسافة بين الظهير الأيمن ومحور الدفاع خلال بعض التحولات، وهو ما أتاح اختراقات محدودة لكنها خطيرة، ويستدعي يقظة أكبر خاصة في التعامل مع الكرات القادمة من العمق".

وختم زكريا جبور تصريحاته بالقول "بصفة عامة، الانتصارات المحققة في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا تحمل مؤشرات إيجابية على مستوى النضج التنظيمي والانضباط الجماعي، المنتخب بدأ يكتسب هوية تكتيكية واضحة، لكن في الأدوار الإقصائية لا مكان للهوامش، والأولوية ستكون لتسريع الخروج من الضغط، ضبط المسافات بين الخطوط، وتطوير بدائل هجومية حقيقية، لأن كل تفصيل قد يكون حاسماً".