- أشاد نجوم كرة القدم بمنتخب الرأس الأخضر بعد أدائه القوي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث أظهر الفريق شجاعة وتنظيماً رغم الخسارة 3-2. - ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش أثنوا على الرأس الأخضر، مشيرين إلى قدرتهم على الاحتفاظ بالكرة ومقارعة الأرجنتين، واصفين اللاعبين بالأبطال والأيقونات في بلدهم. - غاري نيفيل وأيان رايت أكدوا على أهمية دعم المنتخبات الصغيرة، مشيدين بشجاعة الرأس الأخضر ووصفوا المباراة بأنها من أعظم المباريات التي شاهدوها.

تلقى منتخب الرأس الأخضر إشادة واسعة من قبل العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، بعد الأداء القوي في المواجهة، التي انتصر فيها منتخب الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فجر السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ولعل أبرز من وجه التهنئة إلى منتخب الرأس الأخضر على ما قدمه في المواجهة ضد الأرجنتين، هو القائد ليونيل ميسي، الذي قال في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، السبت: "لقد كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لأننا فقدنا السيطرة فيها وتلقينا الأهداف، وهم استطاعوا الاحتفاظ بالكرة، ولم ننجح بالضغط عليهم، لأنهم كانوا منظمين".

من جهته، قال نجم الكرة السويدية السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، في تصريحاته عبر شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية: "أصفق احتراماً لمنتخب الرأس الأخضر، لأن كل شيء كان يدور حولهم؛ إنها جزيرة صغيرة بأحلام كبيرة، وكانت على وشك إسقاط عملاق بحجم الأرجنتين. هؤلاء اللاعبون أبطال وأصبحوا أيقونات في بلدهم؛ لم يخسروا أي مباراة خلال الـ90 دقيقة طوال البطولة، وكانوا قريبين جداً من تحقيق المعجزة. كدت أبكي لأنني أعشق مثل هذه اللحظات؛ الأرجنتين نفسها لم تكن تحتفل كثيراً لأن القصة الحقيقية كانت قصة الرأس الأخضر. لم يفوزوا بكأس العالم، لكنهم كتبوا قصة جميلة تبقى أطول من البطل نفسه".

أما نجم كرة القدم الإنكليزية السابق، غاري نيفيل، فقال خلال حديثه: "المواجهة بين الرأس الأخضر والأرجنتين كانت واحدة من أعظم المباريات التي شاهدتها في حياتي، قدمها فريق يُعتبر مستضعفاً، لأن لاعبي هذا الفريق أظهروا شجاعة وتلاحماً ووحدة وإيماناً مطلقاً بما يمكنهم فعله، وقصة هذا المونديال، هي الرأس الأخضر"، فيما علق زميله أيان رايت: "لقد قدم منتخب الرأس الأخضر جهداً خارقاً للعادة بكل المقاييس أمام أبطال العالم، وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم دعم مثل هذه المنتخبات، التي يعتبرها البعض صغيرة".