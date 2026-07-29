جبهة رفض واسعة ضد فيفا.. اتحادات كروية تهاجم خطة إنفانتينو

- أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن قلقه من مشروع "فيفا" الذي يفتح المجال للمستثمرين الخاصين، مشيراً إلى تأثيره على قانون المنافسة وتسليع كرة القدم، مؤكداً على ضرورة تعزيز اللعبة بدلاً من استهلاكها. - اعترض الاتحاد الإنكليزي والآسيوي على خطة "فيفا" لعدم استشارتهما، مشددين على أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة والتشاور الهادف في اتخاذ القرارات التي تعيد تشكيل مستقبل اللعبة. - أبدى اتحاد "كونكاكاف" والاتحاد الفرنسي قلقهما من عدم اتباع الإجراءات الواجبة، مؤكدين على أهمية الحوكمة الرشيدة وإشراك الاتحادات الأعضاء في العملية.

ندد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، غلين ميكاليف، بشدة، الأربعاء، بمشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعتزم فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص، قائلاً "ارفع يديك عن لعبتنا".

واعتبر ميكاليف في منشور على منصة إكس أن "هذه المقترحات تثير تساؤلات مهمة في ما يتعلق بقانون المنافسة"، مضيفاً "أصبح التسليع المتواصل لكرة القدم مفسداً لها. ينبغي للنجاح التجاري أن يعزز كرة القدم، لا أن يستهلكها". وكشف فيفا، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار ردات فعل سلبية.

وقال ميكاليف، الأربعاء، إن هذه المقترحات تثير أيضاً "اعتبارات مهمة تتعلق بقانون المنافسة"، مشيراً إلى أن المحكمة العليا الأوروبية تقضي بأن تخضع القواعد الرياضية لقوانين التكتل "عندما تترتب عليها آثار اقتصادية". وأفاد بأن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيدرس هذه الخطط "بعناية" ضمن نطاق صلاحياته، مضيفاً "يثير الأمر قلقاً خاصاً عندما تتماهى السلطات التنظيمية لـ"فيفا" مع المصالح المالية لكيانات خاصة، وعندما تصبح قيمة الاستثمارات مرتبطة بالقرارات التي يتخذها فيفا. هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة بشأن الحوكمة والاستقلالية وتضارب المصالح".

معارضون جدد لخطة "فيفا"

دخل الاتحاد الإنكليزي على خط الجدل بشأن خطط "فيفا"، مؤكداً أنه لم يكن على علم بالمقترح قبل التقارير الإعلامية، ومبدياً مخاوفه من غياب الشفافية في التعامل معه. وقال في بيان رسمي: "لم نكن على علمٍ بهذا المقترح إطلاقاً، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية، بما في ذلك ماهية المقترح وشروطه. بناءً على المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة، فضلاً عن المضمون والمبادئ الظاهرة التي ينطوي عليها المقترح. عندما يُنشر المقترح بشكل كامل وشفاف كما وعدت به فيفا، سنوضح وجهة نظرنا ونقدم تعليقاً إضافياً".

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقترح الذي أعلنه "فيفا"، مؤكداً في بيان رسمي، الأربعاء، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استشارة الاتحادات القارية قبل طرح المقترح. وأوضح "يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طرحت في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة".

وتابع "وفي الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم وذات هذه الآثار يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف". وأكمل "كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار".

من جهته، أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، الأربعاء، أنه لم يبلغ مسبقاً بخطة الاتحاد الدولي "فيفا" لبيع حصص في كيان جديد تابع له لمستثمرين خارجيين، معرباً عن "قلقه البالغ" إزاء عدم اتباع الإجراءات الواجبة في طرح المقترح. وقال "كونكاكاف" في بيان رسمي: "لم نبلغ بهذا الأمر إلا عبر التقارير الإعلامية، ثم لاحقاً من خلال بيان صحافي. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء عدم اتباع الإجراءات الواجبة". وأضاف "نتشارك خيبة الأمل التي أعرب عنها كثيرون في منطقتنا وفي مجتمع كرة القدم العالمي، إزاء إعداد هذا المقترح بهذه الدرجة من التفصيل ونشره على الملأ قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة. وبصفتنا قادة في عالم كرة القدم، فإننا نضطلع بمسؤولية الحفاظ على اللعبة".

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وتابع "تقع على عاتق فيفا والاتحادات القارية وجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء مسؤولية جماعية تتمثل في التصرف دائماً بما يخدم مصلحة اللعبة. وينبغي أن تستند كل القرارات التي نتخذها إلى الحوكمة الرشيدة والإجراءات السليمة والإدارة المسؤولة على المدى الطويل". من جهته، قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، إن اتحاده لم يبلغ بالمقترح أيضاً. وأضاف في تصريحات إذاعية: "نظراً إلى طبيعة هذا المشروع، الذي يهدف بحسب فهمي إلى إدخال صناديق استثمار في كيان تجاري إلى جانب فيفا، فمن الواضح أنه يثير عدداً من التساؤلات". وتابع "الاتحادات الأعضاء لم تشرك في هذه العملية، كما أننا لا نملك المعلومات الكافية اللازمة لإبداء رأي مدروس بشأن مسائل تبدو أساسية لمستقبل كرة القدم".