جامعو الكرات يسحبون البساط من نجوم التنس بلقطات صنعت الحدث

- كاد نوفاك ديوكوفيتش أن يُستبعد من بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن كادت كرة ضربها تصيب فتاة تجمع الكرات، واعتذر لاحقاً عن تصرفه المنفعل. - ساعدت اللاعبة التركية زينب سونميز فتاة تجمع الكرات فقدت توازنها بسبب الحرارة، بينما تم القبض على لاعبين في البرازيل بسبب تصرفات غير لائقة تجاه جامعي الكرات. - تفاعل نجوم التنس مع جامعي الكرات بطرق إيجابية، مثل احتفال كارلوس ألكاراز معهم ودعوة يانيك سينر لجامعة الكرات للجلوس معه تحت المظلة.

خطف جامعو الكرات في ملاعب التنس العالمية الأنظار بلقطات مختلفة، وذلك لأن بعضهم هدّدوا مشوار بعض النجوم في بطولات قوية، فقد كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات في دورات "غراند سلام"، قريباً من وداع بطولة أستراليا المتواصلة حالياً بسبب قانون يحمي جامعي الكرات، ولكن الحظ حالفه، ليواصل مسيرته في البطولة بحثاً عن اللقب 25 في هذه البطولات.

وفي تفاصيل الحادثة، ردّ ديوكوفيتش الفعل بطريقة منفعلة بعد خسارة إحدى الكرات في دور الـ16 من بطولة أستراليا المفتوحة ضد بوتيك فان دي زاندشول، فقد ضرب اللاعب الصربي الكرة، وكادت تصيب فتاة تجمع الكرات كانت تجلس بالقرب من الشبكة، وهو ما تمنعه قوانين التنس، ما عرض اللاعب للاستبعاد وعدم إكمال البطولة. وكاد ديوكوفيتش أن يفوت فرصة تحقيق فوزه رقم 400 في البطولات الأربع الكبرى بسبب هذه التصرفات. ونجا المصنف الرابع عالمياً بصعوبة من الإقصاء، وقدّم اعتذاره عن فقدان أعصابه، وقال لاحقاً في تصريحات إعلامية: "أعتذر. لم يكن ذلك ضرورياً، وقد تصرفت بانفعال. كنت محظوظاً، وأنا آسف لإزعاجي فتاة جمع الكرات أو أي شخص آخر". وقد كان الصربي بطل عديد اللقطات مع جامعي الكرات، مثلما ظهر في إحدى المناسبات وهو يلعب ضد جامع كرات عند توقف اللعب في إحدى المباريات.

Quand Novak Djokovic perd un point contre un ramasseur de balles 😲 #AdriaTour



(Vidéo @MihailoTopic) pic.twitter.com/rCOcHP47LT — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 14, 2020

وخلال بطولة أستراليا في نسختها الحالية أيضاً، كانت اللاعبة التركية زينب سونميز بطلة لقطة مميزة، وذلك عندما هبّت لمساعدة فتاة تجمع الكرات فقدت توازنها. وقد رجّح موقف أر.أم.سي الفرنسي أن تكون الحرارة المرتفعة سبباً في تدهور الوضع الصحي للفتاة، وقد اندفعت اللاعبة التركية لمساعدتها، في لقطة تمّ تداولها بشكل كبير بحكم أن الفتاة لم تكن قادرة على التحكم في توازنها.

كما ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الشرطة العسكرية في البرازيل ألقت القبض على الفنزويلي لويس ديفيد مارتينيز والكولومبي كريستيان رودريغيز خلال بطولة إيتاجاي التي دارت في البرازيل خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصرفاتهما في ختام المباراة النهائية من البطولة، ويُتهم رودريغيز بتوجيه إهانات عنصرية، من بينها كلمة "قرد"، إلى أحد جامعي الكرات، بينما قام مارتينيز بحركة غير أخلاقية إلى الجماهير، ويواجه الثنائي الكثير من العقوبات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

Los doblistas Luis Martínez y Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil por actos racistas.



Como se puede ver en el vídeo, Martínez realizó un gesto imitando a un mono. Luego, Rodríguez le dijo "macaco" a un ballboy.



Se arriesgan a una pena de cárcel de hasta cinco años. pic.twitter.com/V20iytKnbF — Ariel Fernández (@AFD7L) January 23, 2026

ويملك اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز عديد اللقطات المثيرة رفقة جامعي الكرات، فبعد تتويجه ببطولة رولان غاروس خلال الصيف الماضي، اختار المنصف الأول عالمياً الاحتفال مع جامعي الكرات، الذين قاموا بمهمة كبيرة خلال البطولة، في تصرّف يعكس اعتراف الإسباني بصعوبة مهمة جامعي الكرات الذين يتعرضون لمواقف صعبة.

وفي مناسبات عديدة، تفاعل نجوم التنس العالمي مع جامعي الكرات من خلال دعوة البعض منهم للاحتماء من حرارة الشمس، أو الأمطار، مثلما فعل الإيطالي يانيك سينر في بطولة إنديان ويلز عام 2024، عندما طلب من جامعة الكرات أن تجلس إلى جانبه تحت المظلة لتفادي الأمطار التي تهاطلت وتسببت في إيقاف مباراته أمام ألكاراز، ومثل هذه اللقطات تكررت في عديد المناسبات عبر أبطال التنس في السنوات الأخيرة، وهي لقطات تحوّل خلالها جامعو الكرات إلى أبطال يسرقون النجومية لبعض اللحظات.