01 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:00 (توقيت القدس)
جامباي يملك خبرة كبيرة بالملاعب (الاتحاد الدولي لكرة القدم)
- أبدى مدرب جزر القمر، حمادة جامباي، ثقته في قدرة فريقه على تجاوز المغرب في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، رغم قوة المنافس ونتائجه المميزة في البطولات الأخيرة.
- يركز جامباي على تقديم كرة قدم مفتوحة تعتمد على الاستحواذ، مؤكدًا أهمية التمسك بأسلوب اللعب لتحقيق أفضل النتائج، بغض النظر عن الفوز أو الخسارة.
- تأهل منتخب جزر القمر بصعوبة بعد تعادل مثير مع اليمن (4-4) وحسم التأهل بركلات الترجيح، مما يعكس تطور نتائجه في المواسم الأخيرة.

أظهر مُدرب جزر القمر حمادة جامباي (50 عاماً) ثقة كبيرة في قدرات منتخب بلاده على تخطّي عقبة منافسه الأول في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، عندما يُلاقي منتخب المغرب، يوم الثلاثاء، في منافسات المجموعة الثانية، رغم أنه سيواجه منتخباً مرشحاً لحصد اللقب نظراً إلى نتائجه في المسابقات الأخيرة، ومنها بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

وقال جامباي في مؤتمر صحافي، الاثنين، في الدوحة عن اللقاء المرتقب: "قدمنا إلى الدوحة من أجل تشريف كرة القدم في جزر القمر، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. نعلم أن المباريات صعبة، ولكن علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، نعرف أن المغرب منتخب قوي ويملك بنية تحتية مميزة، ولكنها مباراة مثل كل المباريات الأخيرة، سنقدم كل ما لدينا من أجل حصد أفضل نتيجة".

وأكد جامباي في وقت سابق لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يريد اعتماد أسلوب لعب يعتمد أساساً على الاحتفاظ بالكرة، وقال: "فلسفتي تتمحور حول الاستحواذ على الكرة واللعب، أريد لفريقي أن يقدم كرة قدم مفتوحة وشاملة، لا يكفي أن ننتظر وندافع، سواء فزت أو خسرت، عليك التمسك بأسلوب لعبك، وبهذه الطريقة لن تشعر بالندم".

وكان منتخب جزر القمر قد تخطى اليمن في التصفيات بصعوبة بعد التعادل (4ـ4)، في لقاء شهد إثارة كبيرة قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل ويضمن الحضور في المسابقة في رحلة تأكيد نتائجه في المواسم الأخيرة.

