أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة عن انضمام النجم الأميركي، جالين هاريس (27 سنة)، إلى صفوف منتخب الأردن لكرة السلة، وذلك بعد اكتمال ملف تجنيسه رسمياً، من أجل تعزيز قوة منتخب النشامى، والعودة بقوة إلى الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويعمل الاتحاد الأدرني لكرة السلة منذ فترة على تطوير قوة منتخب الأردن، ليأتي انضمام اللاعب الأميركي، جالين هاريس (27 سنة)، ليُمثل صفقة قوية للنشامى، فقد بذل الاتحاد الأردني جهداً كبيراً مع الجهات الرسمية المعنية من أجل إنجاز ملف التجنسي بشكل رسمي، إذ سُجل هاري رسمياً في سجلات الاتحاد لاعباً مع المنتخب.

ويأمل الاتحاد أن يشكل انضمام هاريس إضافة نوعية لمنتخبنا الوطني، وأن يسهم بخبرته وإمكاناته الفنية في دعم مسيرة "صقور النشامى" خلال الاستحقاقات المقبلة، تعزيزاً لطموحات المنتخب والجماهير الأردنية في رحلة تحقيق التأهل الرابع تاريخياً والثالث توالياً إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

وفي هذا الإطار نشر الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد الأردني لكرة السلة، تصريحات لأمين السرّ، عطوفة أيمن سماوي، الذي تحدث عن انضمام جالين هاريس إلى منتخب الأردن رسمياً وقال: "بذل مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة ومكثفة، وتابع أدق التفاصيل الإدارية والقانونية المتعلقة باللاعب، حتى تكللت مساعينا بالنجاح في إنهاء ملف تسجيله واعتماد أوراقه وفق المعايير وضمن القنوات الرسمية المعتمدة، تأكيداً لالتزام الاتحاد بنهج احترافي يليق باسم الأردن وطموحات جماهيره. يُرحب الاتحاد بانضمام هاريس إلى صفوف منتخبنا الوطني، ونعول على إمكانياته الكبيرة وخبرته الواسعة في إحداث الإضافة المرجوة، والإسهام في الإرتقاء بالأداء الفني ودعم تطلعات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، بما ينسجم مع رؤيتنا في المنافسة ومواصلة تحقيق الإنجازات".

ويبلغ هاريس من العمر 27 عاماً، ويتميّز بقدرته على اللعب خارج القوس في المراكز (1 و2 و3)، كما يبلغ طوله 2,01 متر، ويُعد من المواهب البارزة التي أثبتت حضورها في عدد من الدوريات الاحترافية حول العالم؛ حيث خاض تجربة في دوري السلة الأميركية للمحترفين مع نادي تورونتو رابتورز، إضافة إلى مشاركاته المؤثرة في دوري "الـG League" والدوري الصيني، وكذلك فرق الدوري الكندي "CEBL"، مقدماً أرقاماً لافتة وضعته ضمن أبرز نجوم الأندية التي لعب لها.