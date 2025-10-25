جاسم التميمي يستعيد ذكرياته وينصح مواهب قطر قبل مونديال الناشئين

- أكد جاسم التميمي على أهمية بطولة كأس العالم للناشئين في الدوحة، مشيراً إلى أنها تمثل تجربة لا تُنسى للنجوم الناشئين وتعزز مكانة المنتخب القطري. - استذكر التميمي إنجاز "عنابي الناشئين" في مونديال 1991، حيث قاد المنتخب لتفادي الخروج من دور المجموعات واحتل المركز الرابع، مما كان نقطة انطلاق لمسيرته الكروية. - ستقام البطولة في الدوحة من 3 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة 48 منتخباً، حيث وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى مع إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا.

أكد القائد السابق لمنتخب قطر تحت 17 عاماً، جاسم التميمي (54 عاماً)، أهمية بطولة كأس العالم للناشئين، التي ستقام في العاصمة الدوحة، اعتباراً من الثالث حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 48 منتخباً يتصارع على تحقيق اللقب.

وقال جاسم التميمي في حديثه مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً: "المشاركة في مونديال الناشئين ستشكل تجربة لا تُنسى لنجومنا الناشئين، وستصنع لهم ذكريات لا مثيل لها، تماماً مثل التجربة التي خضتها إلى جانب زملائي في منتخب قطر للناشئين في عام 1991. شرف كبير لأي لاعب الانضمام لصفوف المنتخب وتمثيل بلاده. وتوفر استضافة الدولة للبطولات الكبرى، مثل كأس العالم، نقطة انطلاق للمواهب الصاعدة ونجوم المستقبل. قطر تفوقت على العديد من الدول المتقدمة في كرة القدم في ما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية الحديثة والقدرات التنظيمية الاستثنائية، ما يتيح للاعبينا الناشئين والشباب بيئة خصبة لتحقيق أفضل الإنجازات، وتعزيز مكانة المنتخب القطري في مصاف أبرز المنتخبات العالمية".

ونوه التميمي بالإنجاز، الذي حققه "عنابي الناشئين" قبل 34 عاماً، وأهمية المشاركة آنذاك في الحدث الرياضي الذي شكّل محطة فارقة في مسيرة اللاعبين الناشئين وصنع ذكريات ما زالت حية في مخيلتهم، مضيفاً: "بدأت اللعب مع أقراني في الحي مثل بداية أي شاب قطري، واخترت الانضمام إلى صفوف المنتخب، حتى أشارك في مونديال الناشئين عام 1991، وحلمي تحول إلى حقيقة".

وفي نسخة 1991 من كأس العالم للناشئين، أسفرت القرعة عن وجود منتخب قطر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أستراليا والكونغو والمكسيك، وبعد التعادل السلبي مع منتخب الكونغو، وخسارة أمام منتخب المكسيك بنتيجة هدف من دون رد، تمكن جاسم التميمي من قيادة "العنابي" إلى تفادي الخروج من دور المجموعات، عندما سجل هدف الفوز على منتخب أستراليا في الدقيقة 76 من المباراة.

وواصل منتخب قطر مسيرة النجاح بتفوقه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام منتخب غانا، الذي تُوج لاحقاً بلقب البطولة، وعلى الرغم من خسارته بفارق ضئيل أمام الأرجنتين في مباراة تحديد المركز الثالث، فإن "عنابي الناشئين" سجل إنجازاً تاريخياً باحتلاله المركز الرابع في البطولة العالمية. وقال التميمي، الذي لعب لاحقاً مع منتخب قطر الأول بين عامي 1996 و2004 وشارك في 100 مباراة دولية مع المنتخب القطري: "في ذلك الوقت أصبحنا أول منتخب قطري في فئة الناشئين يصل إلى هذه المرحلة، ما شكّل إنجازاً كبيراً غمرنا بسعادة تعجز الكلمات عن وصفها، وعمّت الاحتفالات أرجاء قطر ابتهاجاً بهذا الفوز. ومن هناك كانت نقطة الانطلاق لمسيرتي الكروية".

وكانت قرعة كأس العالم تحت 17 عاماً، التي ستقام في الدوحة، قد أسفرت عن وجود المنتخب القطري للناشئين في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا، ويستهل مشواره أمام إيطاليا في 3 نوفمبر، الساعة 6:45 مساءً بحسب التوقيت المحلي. وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً خلال مختلف مراحل البطولة. ويشهد استاد خليفة الدولي المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر، الساعة 7 مساءً.