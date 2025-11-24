جائزة لاس فيغاس الكبرى: ما هي أسباب شطب نتيجة ماكلارين؟

- تعرض فريق ماكلارين لعقوبة شطب نتائج سائقيه في سباق جائزة لاس فيغاس بسبب مخالفة فنية تتعلق بتآكل اللوح الخشبي تحت السيارتين، مما أثر على فرص لاندو نوريس في حسم لقب فورمولا 1. - أظهرت الفحوص أن سيارتَي نوريس وبياستري تجاوزتا الحد المسموح به من التآكل، حيث كانت سماكة اللوح الخشبي أقل من 9 ميليمترات، مما يعد انتهاكاً للوائح الفنية. - اعتذر المدير أندريا ستيلا عن الحادثة، مشيراً إلى أن الارتجاجات غير المتوقعة خلال السباق أدت إلى الاحتكاك المفرط، وأن الخرق كان غير مقصود.

تعرض فريق ماكلارين لعقوبة مفاجئة بعد نهاية سباق جائزة لاس فيغاس في منافسات فورمولا 1، الأمر الذي لم يُسهل الطريق أمام السائق البريطاني، لاندو نوريس، من أجل محاولة حسم لقب فورمولا 1 هذا الموسم، خصوصاً بعد حلوله في المركز الثاني في السباق.

وصُعق فريق ماكلارين بعد السباق بقرار شطب نتيجتَي سائقيه بسبب مخالفة فنية، ففي سباق جائزة لاس فيغاس الذي فاز به سائق ريد بول الهولندي، ماكس فيرستابن، ما أنعش آماله بإمكانية الفوز باللقب للمرة الخامسة توالياً بعدما بات متساوياً في المركز الثاني مع سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري، وبفارق 24 نقطة عن نوريس المتصدر قبل جولتين على الختام، كشفت الفحوص المعتادة أن الفريق البريطاني انتهك القواعد المتعلقة بتآكل اللوح الخشبي تحت كل من سيارتيه.

وتبيّن أن سيارتَي نوريس وبياستري أظهرتا تآكلاً يتجاوز السماكة المتدنية في القسم الخلفي من اللوح الخشبي، المحددة بتسعة ميليمترات وفقاً للوائح الفنية، وبما أن اللوح الخشبي يجب أن يكون بسماكة 10 ميليمترات عند التركيب، فهذا يمنح الفرق 1 ميليمتراً فقط من التآكل المسموح به خلال السباق، وإذا فشلت السيارة في الوفاء بمتوسط السماكة المُقررة بـ 9 ميليمترات في نهاية السباق، فيُعد ذلك انتهاكاً للوائح الفنية، وبالتالي تُعتبر السيارة غير قانونية وتُلغى نتيجتها.

واعتذر المدير الإيطالي للفريق، أندريا ستيلا، من سائقَيه، موضحاً في بيان صادر عن ماكلارين: "خلال السباق، تعرضت سيارتا نوريس وبياستري إلى مستويات عالية وغير متوقعة من الارتجاجات، لم نختبرها خلال التجارب، ما أدى إلى احتكاك مفرط بالأرض. نجري تحقيقاً بشأن ما حصل خلال السباق، بما في ذلك تأثير الأضرار العرضية التي لحقت بالسيارتَين والتي اكتشفناها بعد السباق وأدت إلى زيادة حركة أرضية السيارة، وكما أشار الاتحاد الدولي للسيارات فيا، كان الخرق غير مقصود".

في المقابل بالنسبة لسيارة نوريس، كان الجانب الأيسر فقط ضمن الحدود المسموح بها، لكن سماكة المنطقة الأمامية اليمنى بلغت 8.88 ميليمتراً، والخلفية اليمنى 8.93 ميليمتراً، وكلاهما أقل من الحد الأدنى المسموح به، لكن المخالفة كانت أكبر في سيارة بياستري، إذ إنّ ثلاثة من القياسات الأربعة غير مطابقة للمواصفات: القسم الأمامي الأيمن بلغ 8.74 ميليمتراً، الخلفي الأيمن 8.90 ميليمتراً، الأمامي الأيسر 8.96 ميليمتراً، فيما كانت المنطقة الخلفية اليسرى فقط ضمن الحدود القانونية، وأمام هذه القياسات، لم يكن أمام المراقبين مجال واسع للتفسير، إذ إنّ القواعد صارمة بخصوص هذه المسألة، وسبق لفريق فيراري أن دفع ثمناً مماثلاً في جائزة الصين هذا الموسم بسبب الخرق نفسه.