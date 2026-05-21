جائزة كندا الكبرى: أنتونيلي يبحث عن الفوز الرابع توالياً

- يسعى كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، لتحقيق فوزه الرابع توالياً في سباقات فورمولا 1، حيث يتصدر ترتيب السائقين برصيد 100 نقطة، متفوقاً على زميله جورج راسل بفارق 20 نقطة. - جورج راسل، الذي فاز بجائزة كندا العام الماضي، يطمح لاستعادة الصدارة بعد سلسلة من التعثرات، حيث احتل المركز الثالث في الصين والرابع في اليابان وميامي. - مرسيدس تكشف عن تعديلات جديدة على سياراتها، مما يعزز فرص السائقين في المنافسة على اللقب العالمي في الموسم الحالي.

يسعى سائق فريق مرسيدس، الإيطالي، كيمي أنتونيلي (19 سنة)، مفاجأة الموسم الحالي، لمواصلة سلسلة انتصاراته في سباقات فورمولا 1، بحثاً عن فوزه الرابع توالياً عندما يخوض سباق جائزة كندا الكبرى يوم الأحد المقبل.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب السائقين في منافسات سباقات فورمولا 1 هذا الموسم برصيد 100 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن الوصيف زميله في مرسيدس، السائق البريطاني جورج راسل (28 سنة)، الذي كان المرشح الأبرز لإحراز اللقب العالمي قبل انطلاق المنافسات، وذلك بعد أربع جولات من أصل 22، في حين كشف مرسيدس عن حزمة تعديلات جديدة على سيارتيه.

وسيُحاول راسل الذي خطف الفوز في سباق جائزة كندا في العام الماضي وأولى جولات هذا الموسم في جائزة أستراليا، خطف الفوز في جائزة كندا، خصوصاً بعد سلسلة التعثرات باحتلاله المركز الثالث في سباق الصين، ثم المركز الرابع في سباق اليابان، ونفسها في ميامي؛ النتائج التي ساهمت في توسيع أنتونيلي لصدارته بسبب فوزه في السباقات الثلاثة الأخيرة.

ويخوض راسل سباق كندا هذا العام وهو الأوفر حظاً للتتويج بعد أن أحكم قبضته على حلبة جيل فيلنوف العام الماضي، فبعدما انطلق من المركز الأول فاز بالسباق مع تسجيل أسرع لفة، وقبلها بعام حقق أيضاً أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لكنه أنهى السباق في المركز الثالث، في وقت ما زال أنتونيلي يحمل ذكرى جميلة من سباق العام الماضي، إذ بعدما انطلق من المركز الرابع حل ثالثاً، صعد للمرة الأولى إلى منصة التتويج في مسيرته الفتيّة.

وبعدما حصل على جرعة ثقة إضافية هذا العام، يأمل أنتونيلي في أن يكون أول إيطالي منذ ألبرتو أسكاري عام 1952 يحقق أربعة انتصارات توالياً، علماً أن بطل العالم مرتين كان حقق ستة انتصارات على التوالي في ذلك العام، ورفعها إلى سبعة بفوزه بجائزة الأرجنتين الكبرى في مستهل عام 1953.