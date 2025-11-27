جائزة قطر للفورمولا 1.. كيف كانت المنافسة في السباقات الماضية؟

- تعود جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل وسط أجواء استثنائية، حيث يتنافس السائقون على الفوز في السباق السريع يوم السبت والسباق العادي يوم الأحد. - في النسخة الأولى عام 2021، فاز لويس هاميلتون بالسباق، بينما احتل ماكس فيرستابن المركز الثاني، وعاد السباق في 2023 بعد غياب بسبب كأس العالم، حيث فاز فيرستابن بالصدارة. - في عام 2024، توج فيرستابن مجددًا رغم العقوبة، وجاء شارل لوكلير وأوسكار بياستري في المركزين الثاني والثالث.

تعود الأضواء إلى سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 الذي تبدأ أحداثه يوم غدٍ الجمعة على حلبة لوسيل، وسط أجواء استثنائية ومميزة بحسب المنظمين الذين يحاولون تقديم تجربة مغايرة ومتكاملة لمحبي هذه الرياضة الميكانيكية، فمن سيتوج يوم السبت بالسباق السريع يا ترى؟ ومن سيحصد المركز الأول في السباق العادي يوم الأحد؟

قبل ذلك نعود لاستعراض ما حدث في سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 خلال السنوات الماضية، ففي النسخة الأولى عام 2021 توج السائق البريطاني لويس هاميلتون مع فريق مرسيدس بالسباق حينها، في حين احتلّ الهولندي ماكس فيرستابن المركز الثاني بينما أكمل منصة الثلاثة الأوائل الإسباني فرناندو ألونسو، وشهدت المنافسة حينها إقامته في أجواء ليلية غير اعتيادية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحكم استضافة قطر كأس العالم 2022، غاب سباق جائزة الفورمولا 1 عن البلاد وحلبة لوسيل ليعود إلى الرزنامة مجدداً بعد توقيع عقدٍ طويل الأمد مع الاتحاد الدولي للسيارات، واستطاع في عام 2023 فيرستابن خطف الصدارة، بعدما انطلق من المركز الأول وحافظ عليه حتى النهاية، محققاً أسرع لفّة أيضاً، بينما جاء منافساه على البطولة هذا العام أوسكار بياستيري ولاندرو نوريس من مكلارين في المرتبتين الثانية والثالثة.

وفي عام 2024، استضافت حلبة لوسيل الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وكان فيرستابن على موعد مع التتويج هناك رغم العقوبة التي فرضت عليه بالتراجع مراكز إلى الخلف قبل بداية السباق، لكن ذلك لم يؤثر عليه واحتلّ الصدارة، في حين جاء خلفه شارل لوكلير من فيراري وأوسكار بياستري ثالثاً، في حين حصل نوريس على اللفة الأسرع بواقع 1:22.384 دقيقة.