جائزة قطر للفورمولا 1: فيرستابن يستعيد الأمل ويؤجل تتويج نوريس

- ماكس فيرستابن يفوز بسباق جائزة قطر للفورمولا 1، محققاً فوزه السابع هذا الموسم، بعد انطلاقه من المركز الثالث وتقدمه إلى الصدارة بفضل استراتيجية توقف ذكية. - السباق شهد منافسة قوية بين فيرستابن وسائقي مكلارين، حيث قلّص فيرستابن الفارق مع لاندو نوريس إلى 12 نقطة، مما يعزز فرصه في التتويج ببطولة العالم للمرة الخامسة توالياً. - الجولة الأخيرة تعد حاسمة، حيث يتنافس ثلاثة سائقين على اللقب، مما يضيف إثارة كبيرة للبطولة، مع أفضلية نسبية لنوريس.

نجح سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، في الفوز بسباق جائزة قطر للفورمولا 1، المرحلة قبل الأخيرة من بطولة العالم، اليوم الأحد، على حلبة لوسيل، محققاً الفوز السابع في رصيده هذا الموسم، ومتقدماً على سائق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً)، الذي انطلق من المركز الأول، وسائق فريق ويليامز، الإسباني كارلوس ساينز (31 عاماً).

وانطلق فيرستابن ثالثاً، وتقدّم إلى المركز الثاني سريعاً خلف بياستري، بعد تجاوز متصدر الترتيب العام، سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، ولكن بعد دخول سيارة الحماية سريعاً، اختار كل السائقين التوقف، باستثناء ثنائي فريق مكلارين، وهي استراتيجية كلفت الفرق غالياً، نظراً للتعديلات التي فُرضت، حيث يُحظر على كل سائق عدم تجاوز 25 لفة بالإطارات نفسها، ومع التوقف الأول لكل السائقين صعد فيرستابن إلى المركز الأول، وتراجع نوريس خامساً طوال معظم فترات السباق، قبل أن يخطف المركز الرابع في اللفة الأخيرة، ومِن ثمّ فشل في حسم بطولة العالم قبل جولة من النهاية. وكان الهولندي مجبراً على إنهاء السباق أمام نوريس، ليُحافظ على أمله في التتويج ببطولة العالم.

وبعد هذه النتائج، استعاد فيرستابن أمل التتويج باللقب، بعد أن كان بعيداً عن الحسابات في بداية الموسم، إذ قلّص الفارق عن نوريس إلى 12 نقطة، وعليه فإنه يمكنه المحافظة على بطولة العالم للمرة الخامسة توالياً، حال تألقه في الجولة الأخيرة، ولكن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة ثنائي مكلارين، إذ يملك كل سائق فرصاً في التتويج ببطولة العالم، مع أفضلية لنوريس، الذي يملك خيارات أكثر من فيرستابن وبياستري، ولكن الوصول إلى الجولة الأخيرة بوجود ثلاثة سائقين معنيين بصراع اللقب، وفي رصيد كل منهم سبعة انتصارات هذا الموسم، يؤكد الإثارة التي رافقت بطولة العالم، فقد كانت مرحلة قطر مهمة للغاية، وأظهر خلالها فيرستابن أنه مختص بالتألق على حلبة لوسيل.