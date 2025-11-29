جائزة قطر للفورمولا 1: فيرستابن وبياستري في رحلة تقليص الفارق

- يتنافس ماكس فيرستابن وأوسكار بياستري لتقليص الفارق مع المتصدر لاندور نوريس في بطولة العالم للفورمولا 1، حيث يتقدم نوريس بفارق 24 نقطة، وقد يشهد سباق جائزة قطر تطورات مثيرة في هذا السياق. - يُقام اليوم السباق السريع "سبرينت" الذي يمنح الفائز 8 نقاط إضافية، مما قد يغير ملامح البطولة إذا نجح فيرستابن أو بياستري في الفوز، خاصة أن حلبة لوسيل تفضل السائقين في المراكز المتقدمة. - تصريحات بياستري أشعلت المنافسة، حيث أكد أنه لن يساعد زميله نوريس، مما يزيد من حدة الصراع على اللقب قبل السباق الرسمي يوم الأحد.

يسعى الثنائي؛ سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً)، وسائق فريق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً)، إلى تقليص الفارق عن متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، سائق فريق مكلارين، البريطاني لاندور نوريس (25 نقطة)، الذي يتقدم عليهما بفارق 24 نقطة، إذ قد يشهد سباق جائزة قطر على حلبة لوسيل، تطوّرات مثيرة في هذا الإطار، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الحالي، الذي شهد حماسة كبيرة، إذ إنّ نوريس قد يحسم اللقب رسمياً على الأراضي القطرية.

وسيُقام اليوم السبت، السباق السريع "سبرينت" الذي قد يُساعد فيرستابن أو بياستري، في الحصول على نقاط إضافية تقرّبهما من المتصدر، ذلك أنّ الفائز في السباق السريع يحصل على 8 نقاط إضافية، وبالتالي قد تشهد بطولة العالم تطوراً مثيراً اليوم، كما أنّ الإثارة قد تحصل في حال نجح هذا الثنائي بالفوز بالمراتب الأولى في خط الانطلاق، وهو ما قد يقلب الطاولة في صراع الحصول على اللقب، باعتبار أن حلبة لوسيل تساعد السائق الذي يكون في المراكز المتقدمة، إضافة إلى أن نوريس لن يُخاطر خلال هذه المرحلة خوفاً على فقدان أسبقيته.

وستحدد نتائج اليوم السبت، بخصوص التجارب الرسمية، أو السباق السريع، ملامح السباق الرسمي الأحد، ذلك أنّ كل سائق سيُقاتل من أجل حصد النقاط التي تساعده على الدفاع عن فرصه في التتويج، ولا سيّما وأنّ تصريحات الأسترالي بياستري، أشعلت المرحلة، عندما أكد أنه لن يُساعد زميله في الفريق نوريس، بما أنه مازال معنياً بحسابات التتويج، وبالتالي فإنه سيحاول حصد اللقب الأول له في مسيرته.