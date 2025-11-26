جائزة قطر للفورمولا 1: تعديلات تميّز نسخة 2025

تحتضن حلبة لوسيل، جائزة قطر للفورمولا 1 لعام 2025، نهاية الأسبوع الحالي، والتي تبدو مختلفة عن السنوات السابقة، بعد إقرار تعديلات جديدة، تنصّ على ضرورة توقف السائقين لتغيير الإطارات بعد 25 لفة، وهو ما يعني آلياً أن كل مشارك سيكون مجبراً على التوقف مرّتين خلال هذه المرحلة، ولا سبيل إلى اعتماد استراتيجية مختلفة، إذ إن السائق قد يتعرض إلى العقوبة، وبالطبع يمكن للفريق أن يعتمد على ثلاثة توقفات، في حال قرّر ذلك، وهذا الإجراء الهدف منه دعم شروط السلامة وسط توقعات بأن يكون مستوى تآكل الإطارات مرتفعاً بسبب الحرارة.

وسيقطع المشاركون في جائزة قطر للفورمولا 1" هذا العام، 57 لفة وطول كل واحدة منها 5.419 كيلومترات، لتكون المسافة الإجمالية 308.111 كلم، ويملك نوريس أسرع توقيت مسجل في حلبة لوسيل، عندما قطع لفة خلال الموسم الماضي، في توقيت قدره دقيقة و22 ثانية و384 جزءاً من الثانية، وهو ما يؤكد أنه مرشح قوي للتألق في المرحلة قبل الأخيرة، وكان الهولندي ماكس فيرستابن قد تُوج بطلا في نسختي 2023 و2024، وفاز الأسترالي أوسكار بياستري بالسباق السريع، بينما تُوّج البريطاني لويس هاميلتون بنسخة عام 2021.

وستكون جائزة قطر للفورمولا 1 للعام الحالي مهمة للغاية، بما أنها المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم، والتي قد تشهد تتويج البريطاني لاندو نوريس بطلاً للعالم للمرة الأولى في مسيرته. ولن يشهد البرنامج الرسمي للسباق تغييراً، إذ سيخصص يوم الجمعة للتجارب الحرة للتعرف على الحلبة والتعود على المنعرجات واختيار الإطارات المناسبة، وذلك بدءاً من الساعة 17 و30 دق إلى الساعة 18 و30 دقيقة، بتوقيت القدس المحتلة، ثم تقام التجارب لتحديد المراتب في السباق السريع من الساعة 20 إلى الساعة 21 و15 دقيقة. أما يوم السبت، فسيكون حافلاً بالأحداث، إذ سيقام السباق السريع الذي سيكون مهماً في صراع التتويج، بحكم أن النقاط ستكون مهمة للغاية من الساعة 17 إلى الساعة 18، ثم تقام التجارب الرسمية لتحديد تركيبة خط الانطلاق من الساعة 21 إلى الساعة 22، أما يوم الأحد فسيكون الموعد مع السباق الرسمي انطلاقاً من الساعة 19.