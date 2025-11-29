جائزة قطر للفورمولا 1: بياستري يُبدع ويقلّص الفارق عن نوريس

- أوسكار بياستري يحقق فوزاً مهماً في السباق السريع بجائزة قطر للفورمولا 1، مما يقلص الفارق مع زميله لاندو نوريس إلى 22 نقطة، ويضمن الانطلاق من المركز الأول في السباق الرسمي. - المنافسة تشتعل بين بياستري ونوريس وماكس فيرستابن، حيث يسعى كل منهم للدفاع عن فرصه في الفوز باللقب العالمي، مع توقعات بمنافسة قوية في المنعرج الأول. - نوريس يسعى لحسم لقب بطولة العالم في قطر، بينما يطمح فيرستابن للاستفادة من المنافسة بين زملائه رغم تراجع سيارته في السباق السريع.

نجح سائق فريق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً) في تقليص الفارق عن زميله البريطاني، لاندو نوريس (25 عاماً)، إلى 22 نقطة، وذلك بعد فوزه بالسباق السريع "السبرينت" اليوم السبت، في جائزة قطر للفورمولا 1، المرحلة قبل الأخيرة من منافسات عام 2025. وحل نوريس ثالثاً ليقلص خسائره قبل السباق الرسمي الذي سيقام يوم الأحد على حلبة لوسيل، بينما كان سائق مرسيدس، البريطاني، جورج راسيل (27 عاما) ثالثاً.

وتابع بياستري تألقه، بعد أن حقق أسرع توقيت في التجارب الرسمية، ليصمن بالتالي الانطلاق من المركز الأول متقدماً على زميله نوريس، بينما احتل بطل العالم في آخر أربعة مواسم، ماكس فيرستابن (28 عاماً) المركز الثالث، وبالتالي فإن الثلاثي الأول في الترتيب العام، سيكون في المراكز الثلاثة الأولى في بداية السابق ما يعني أننا سنشهد حماساً قوياً في المنعرج الأول، وكل سائق سيُدافع عن فرصه.

وسيكون السباق مشتعلاً بلا شك، ذلك أن بياستري استعاد الثقة في قدراته وسيُدافع عن فرصه في الحصول على أول لقب عالمي في مسيرته، في وقت سيُدافع فيه زميله عن مركزه الأول، ذلك أنه ما زال قادراً على حسم لقب بطولة العالم خلال جائزة قطر، في حال حصد الانتصار وتعثر بياستري وفيرستابن، إذ يكفي أن ينهي الجولة بفارق 26 نقطة عن منافسيه ليضمن التتويج نهائياً قبل جولة الختام في الإمارات، كما أن رغبة بياستري ونوريس في حسم اللقب، قد يستفيد منها فيرستابن، رغم أن سيارته لم تكن في أفضل حالاتها لحدّ الآن في لوسيل في السباق السريع بما أنه حل رابعا وبالتالي تراجع للمركز الثالث في الترتيب العام، واتسع الفارق عن نوريس إلى 25 نقطة، وسيكون مجبراً على إنهاء السباق أمام نوريس ليضمن المحافظة على لقبه.