جائزة قطر لفورمولا 1...  نوريس لدخول التاريخ وإنهاء سيطرة فيرستابن

- يسعى لاندو نوريس، سائق مكلارين، لدخول التاريخ في جائزة قطر للفورمولا 1، حيث يمكنه حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، رغم فقدانه نقاط في سباق لاس فيغاس. - يتقدم نوريس بفارق 24 نقطة عن أوسكار بياستري وماكس فيرستابن، ويحتاج لإنهاء المرحلة بفارق 26 نقطة ليصبح بطل العالم، مع احتمالية قلب الطاولة من قبل منافسيه. - نجاح نوريس في حسم اللقب سينهي سيطرة فيرستابن المستمرة لأربعة مواسم، ويعزز مكانة مكلارين في مواجهة الأرقام القياسية لشوماخر وهاميلتون.

يسعى سائق فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، إلى دخول التاريخ من بوّابة جائزة قطر للفورمولا 1، التي ستُقام على حلبة لوسيل، نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في الجولة الـ 23 وقبل الأخيرة من منافسات العام الجاري، إذ سيكون قادراً على حسم مصير اللقب رسمياً، قبل جولة من النهاية، وذلك للمرّة الأولى في مسيرته، رغم فقدان النقاط، التي كسبها في سباق لاس فيغاس، خلال الأسبوع الماضي.

ويملك نوريس فرصاً عديدة لحسم التتويج، ذلك أنه يتقدم حالياً بفارق 24 نقطة عن زميله الأسترالي، أوسكار بياستري، وسائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، وهو يحتاج لإنهاء هذه المرحلة بفارق 26 نقطة، ليكون بطل العالم قبل الجولة الأخيرة، ويُغادر الدوحة بطلاً، وسيُقام السباق السريع يوم السبت المقبل، ولكن حتى في حال حصول نوريس على أكبر عددٍ من النقاط (ثماني) دون أن يحصد بياستري وفيرستابن نقاطاً خلال "السبرينت"، ومِن ثمّ سيرفع الفارق إلى 34 نقطة، فإنّ ذلك لن يكون كافياً، إلّا حال حصده نقاطاً إضافية، في سباق يوم الأحد، لأنّ المتوج في السباق الرسمي يحصل على 25 نقطة، وعليه يمكن لكل من بيساتري وفيرستابن قلب الطاولة، حسابياً.

وفي حال نجح نوريس بحسم جائزة قطر للفورمولا 1، عبر رفع الفارق إلى أكثر من 26 نقطة بنهاية المرحلة، فإنّه سينهي رسمياً سيطرة فيرستابن، الذي تُوّج بطلاً في آخر أربعة مواسم توالياً، وقد عاد بقوة خلال النصف الثاني من الموسم، بعد أن تجاوز الفارق في بعض الفترات 100 نقطة، ولكن الهولندي عاد من بعيد، غير أن قوة سيارة مكلارين قد تنهي هيمنته ورحلته نحو دعم أرقامه القياسية، في رحلة تقليص الفارق عن الثنائي: الألماني مايكل شوماخر والبريطاني لويس هاميلتون، اللذين تُوّج كل منهما في سبع مناسبات سابقة.