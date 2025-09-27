جائزة اليابان الكبرى: ماركيز يقترب من لقب موتو جي بي

- يقترب مارك ماركيز من تحقيق لقبه السابع في بطولة "موتو جي بي"، بعد أداء مميز في سباق السبرينت بجائزة اليابان، حيث حل ثانياً خلف فرانتشيسكو بانيايا. - رغم عدم انطلاقه من المركز الأول، عزز ماركيز صدارته بفارق نقاط عن شقيقه أليكس، ويطمح للفوز في السباق الرسمي يوم الأحد لتحقيق اللقب. - يسعى ماركيز لمعادلة رقم فالنتينو روسي في عدد الألقاب، بعد موسم مميز مع فريق دوكاتي، حيث أصبح الأكثر جمعاً للنقاط في موسم واحد.

اقترب السائق الإسباني، مارك ماركيز (32 سنة)، من تحقيق لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، وذلك قبل السباق الرسمي الذي سينطلق يوم الأحد المقبل، إذ ظهر بمستوى مُميز وقوي في سباق السبرينت.

وحل السائق الإسباني مارك ماركيز ثانياً في سباق السبرينت الخاص بسباق جائزة اليابان، خلف السائق الإيطالي، فرانتشيسكو بانيايا، السبت، وبات دراج فريق دوكاتي على أعتاب إحراز أول لقب عالمي له منذ العام 2019، وسيضمن ذلك بحال حلوله ثانياً في جائزة الأحد الكبرى في موتيغي، حتى بحال فوز أليكس، شقيقه الأصغر وأقرب مطارديه في السباق الرسمي الأحد المقبل.

ولم يكن ماركيز في أفضل حالاته خلال سباق السبرينت، فبدأ ثالثاً عند خط الانطلاق، لكنه عزز صدارته بعد نيله تسع نقاط أكثر من شقيقه الذي حل عاشراً بعد انطلاقه من المركز الثامن، وقال ماركيز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية السباق: "كان الإيقاع جيداً، والشعور أفضل في كل مرة، لذا سيكون الأحد سباقاً طويلاً. لكن يجب أن لا ننسى أن هدفنا نهاية هذا الأسبوع هو لقب آخر".

وبعدما أنهى الموسم الماضي ثالثاً مع الصانع الإيطالي دوكاتي وفريقه الرديف غريزيني الذي انتقل إليه بعد 11 موسماً مع هوندا، استعاد ابن الـ32 عاماً تألقه وبات الدراج الأكثر جمعاً للنقاط خلال موسم واحد في تاريخ موتو جي بي، حتى مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم. ويُمني ماركيز النفس بأن يتوج باللقب السابع في الفئة الكبرى ويعادل الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثاني على لائحة أكثر الدراجين إحرازاً للقب، خلف الإيطالي الآخر جاكومو أغوستيني (8 بين 1966 و1975)، بأفضل طريقة من خلال الفوز بالسباق الياباني على حلبة موتيغي، الذي لم يحرزه منذ عام 2019، حين نال فيه المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته، في المقابل عانى بطل العالم مرتين، بانيايا، هذا الموسم، لكنه قدم أداء جيداً في موتيغي.