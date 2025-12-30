جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال أمم أفريقيا.. ما قصة الكأس الجديدة؟

- شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب تقديم تصميم جديد لجائزة رجل المباراة، جذب الأنظار بتصميمه الفني المبتكر، مما أثار إعجاب النجوم ودفعهم للسعي لنيلها. - يتميز مجسم الجائزة الجديد بـ 24 شعاعاً، يرمز كل منها لأحد المنتخبات المشاركة، مما يعكس قيم الوحدة والتنوع في كرة القدم الأفريقية. - تتوسط الجائزة زهرة ترمز للمغرب، البلد المضيف، مما يجعلها نقطة بصرية نابضة تذكر بمكان التتويج، محفزة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 "الكان"، المقامة حالياً في المغرب، تقديم نسخة جديدة من مجسم جائزة رجل المباراة، التي لفتت الأنظار إليها وبقوّة منذ ظهورها الأول، بفضل تصميمها الفني اللافت، ما جعل النجوم يبدون إعجابهم بها، فيما يسعى آخرون بقوة إلى نيلها.

وظلت جائزة أفضل لاعب في المباراة على مدار السنوات الماضية مُحافظة على شكلها التقليدي، لكن في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 "الكان" بالمغرب، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تقديم تصميمٍ جديد، يحملُ دلالات أعمق، ويعكسُ قيم الوحدة والتنوع والمكانة العالمية المتنامية لكرة القدم في القارة السمراء.

ويتكوّن مُجسّم كأس أفضل لاعب في المباراة بشكله الجديد من 24 شعاعاً، يرمز كلُّ واحدٍ منها إلى أحد المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 الحالية، إذ يُبرز تنوّع المواد المستخدمة خصوصية كلّ منتخب على حدة، في حين تعكس الطريقة، التي تتماوج بها هذه العناصر وتلتقي معاً، كيف توحّد كرة القدم الشعوب، محتفية بنقاط القوة الفريدة لكلّ دولة ومساهمتها في تاريخ المسابقة القارية.

وفي قلب مجسّم كأس أفضل لاعب في المباراة تبرز الزهرة، والتي تُعد رمزاً مرتبطاً بالمغرب البلد المضيف، وتشكل هذه الزهرة نقطة بصرية نابضة في مركز الكأس، وتذكيراً دائماً بالمكان الذي رُفع فيه هذا التتويج، وفق ما أكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقعه الإلكتروني الرسمي، ما يجعل أي نجم يسعى بشدة إلى تقديم كلّ ما لديه مع منتخب بلاده، حتى يتمكّن من حصدها.