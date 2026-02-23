يتحضّر الظهير الفرنسي، ثيو هيرنانديز (28 عاماً)، للعودة إلى القارة الأوروبية بعد موسمٍ واحد قضاه في صفوف الهلال بالدوري السعودي، بخطوةٍ تعكس رغبته باستعادة مكانته بين أكبر الأندية الأوروبية وتعزيز مسيرته على أعلى مستوى، وهو الذي من المفترض أن يكون حاضراً في كأس العالم 2026 خلال الصيف المقبل تحت قيادة المدير الفني للديوك ديدييه ديشان.

ووفقاً لتقرير موقع "فيتشاخيس" الإسباني المتخصص بأخبار الميركاتو، أمس الأحد، لم تكن مسيرة ثيو هيرنانديز سهلة في بداياته، إذ انتقل إلى ريال مدريد قادماً من أتلتيكو مدريد بعد موسمٍ رائع مع ألافيس بعقد إعارة، لكن التجربة في العاصمة الإسبانية بمعقل النادي الملكي "سانتياغو برنابيو" لم تسر كما كان متوقعاً، فأعير إلى ريال سوسييداد، لينتهي به المطاف لاحقاً بمغادرة النادي إلى ميلان الإيطالي حيث استطاع أن يُثبت نفسه بوصفه أحد العناصر الأساسية والمؤثرة وحتى القيادية في غرفة الملابس مقدماً مستويات استثنائية على أرض الملعب.

وخلال فترته مع ميلان (2019-2025)، ساهم هيرنانديز بشكلٍ مباشرٍ في تتويج الفريق بلقب سكوديتو تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في موسم 2021-2022، مسجّلاً أداءً مميزاً إلى جانب لاعبين مثل المغربي براهيم دياز والبرتغالي رافاييل لياو، قبل أن تتصاعد الخلافات المالية حول تجديد العقد، ما دفعه للتوجه نحو الدوري السعودي والانضمام للهلال، رغم جهود المدير الرياضي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لإقناعه بالبقاء مع الروسونيري، لكن الظهير الفرنسي اعتبر أنّ العرض المقدّم لم يكن متناسباً مع أدائه المتميز، وهو ما عزز قراره بالمغادرة، قبل أن يعاود التفكير في العودة إلى أوروبا في الموسم المقبل.

وفي الإطار، ذكر موقع فيتشاخيس أن نادي يوفنتوس فتح الباب بالفعل أمام التفاوض لضمّ اللاعب الفرنسي بهدف تعزيز الجبهة اليسرى للفريق، خاصة بعد الأداء المخيّب الذي قدّمه الكولومبي خوان كابال في المباريات الأخيرة، لكن التحدي الأكبر أمام الصفقة يبقى راتب هيرنانديز المرتفع، البالغ نحو 20 مليون يورو سنوياً، مع العلم أن ثيو لعب الموسم الماضي مع ميلان 49 مباراة بكل المسابقات، تجاوز خلالها 4000 دقيقة مسجلاً خمسة أهداف إلى جانب ست تمريرات حاسمة.