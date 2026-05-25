ثورة في ميلان بعد فشل التأهل لأبطال أوروبا: إقالات على رأسها أليغري

- أعلن نادي ميلان إقالة المدرب ماسيمليانو أليغري بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، إثر الخسارة أمام كالياري 1-2، مما أدى لاحتلال الفريق المركز الخامس في الدوري الإيطالي. - جاء في بيان النادي أن الهدف كان العودة لدوري الأبطال، لكن الأداء في المراحل الأخيرة كان مخيباً، مما دفع الإدارة لاتخاذ قرارات جريئة بإقالة أليغري وفريقه الإداري. - ميلان، الذي حقق دوري الأبطال سبع مرات، يسعى لإعادة الهيكلة استعداداً للموسم المقبل بعد غياب طويل عن الألقاب الأوروبية.

أعلن نادي ميلان إقالة المدرب الأول في الفريق، الإيطالي ماسيمليانو أليغري (58 عاماً)، بعد الفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب الخسارة المدوية التي مُني بها الفريق أمس الأحد على ملعب سان سيرو أمام كالياري، رغم الدعم الجماهيري الكبير ومحاولة دفع الفريق في المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان بنتيجة 1-2 على أرضه أمام كالياري ليحتلّ المركز الخامس في الكالتشيو، رغم أنّه كان يحتاج للتعادل فقط أمام كالياري لبلوغ دوري أبطال أوروبا، بعدما تجمّد رصيده عقب الخسارة عند حاجز الـ70 نقطة، ليستغلّ كومو الأمر بعد فوزه على كريمونيزي، باحتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب.

وبعد هذه النتيجة المخيبة والغضب الجماهيري العارم، نشر نادي ميلان بياناً رسمياً على لسان شركة ريدبيرد المالكة للفريق، اليوم الاثنين، وجاء فيه: "بعد خيبة أمل العام الماضي، كان الهدف الذي حددته إدارة النادي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا وإرساء قاعدة متينة للفوز باستمرار بالدوري الإيطالي لكرة القدم".

وأضاف: "خلال معظم فترات هذا الموسم، كنا ضمن المركزين الأولين في الدوري الإيطالي، مع فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، إلّا أن الأداء في المراحل الأخيرة كان متناقضاً تماماً مقارنة بالأداء السابق، حيث حوّلت الخسارة المخيبة للآمال في المباراة الأخيرة الليلة الماضية الموسم إلى فشلٍ ذريع".

كرة عالمية كومو يكتب التاريخ بأول مشاركة في أبطال أوروبا وخيبة لميلان ويوفنتوس

وختم البيان باتّخاذ قرارات قوية وجريئة، إذ قال: "حان الآن وقت التغيير وإعادة هيكلة شاملة، اعتباراً من الآن، نعلن انفصالنا عن الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، والمدرب ماسيميليانو أليغري، والمدير الفني جيفري مونكادا، نتقدم بالشكر الجزيل لكلّ منهم على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في خدمة نادي إيه سي ميلان خلال فترة توليهم مناصبهم. سيجري الإعلان عن المزيد من التعيينات القادمة في الوقت المناسب، بهدف الاستعداد الجيد للموسم المقبل".

ويُعتبر ميلان واحداً من أكبر أندية إيطاليا والعالم، إذ حقق لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات في تاريخه، لكنه غاب عن المشهد خلال السنوات الماضية، إذ كان آخر تتويج له بالتشامبيونز في عام 2007 على حساب ليفربول الإنكليزي.