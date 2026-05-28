ثورة تحكيمية في السلة الأميركية بطلها الذكاء الاصطناعي

- سيلجأ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة قرارات مثل خروج الكرة من الملعب، بهدف تسريع المباريات وتقليل النزاعات حول حيازة الكرة، وفقًا لمفوض الدوري آدم سيلفر. - سيتم استخدام نظام مشابه لتقنية "عين الصقر" في التنس، حيث ستُحسم القرارات آليًا باستخدام كاميرات موزعة حول الملعب، مما يسمح للحكام بالتركيز على قرارات التلامس والأخطاء. - رغم عدم تحديد جدول زمني دقيق، أكد سيلفر أن النظام سيتم إدخاله بسرعة، مع استمرار الاعتماد على مراجعة الإعادة لتحسين دقة التحكيم.

سيلجأ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى الذكاء الاصطناعي، لأتمتة فئة معينة من القرارات التحكيمية، مثل خروج الكرة من الملعب، بهدف تسريع وتيرة المباريات، وتقليل النزاعات حول حيازة الكرة، بحسب ما أكده مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، آدم سيلفر.

وقارن سيلفر هذا النظام بتقنية "عين الصقر" المستخدمة في التنس، حيث تقرر تقنية تحديد الخطوط الإلكترونية بسرعة، ما إذا كانت الكرة قد سقطت داخل الملعب أو خارجه. وقال سيلفر في برنامج "بات مكافي شو"، على شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، اليوم الخميس: "سنتحول إلى نظام كهذا، إذ ستحسم هذه الفئة من القرارات آلية". وتابع: "سواء كانت الكرة من نصيب (لوس أنجليس) ليكرز أو (نيويورك) نيكس، أو أياً كان، فستحسم هذه القرارات بواسطة نظام آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع وجود كاميرات موزعة حول الملعب".

وستجعل هذه التكنولوجيا مثل هذه القرارات فورية وتسمح للحكام بالتركيز على قرارات التلامس والأخطاء. وأكمل: "سيؤدي ذلك إلى إخراج كل تلك القرارات التي تصنف ضمن القرارات الموضوعية من أيدي الحكام. ولن نضطر إلى التعامل مع التحديات بشأنها". وقال سيلفر إن الحكام سيظلون ضروريين لتفسير الاحتكاك الجسدي، إذ يتطلب الأمر تقديراً لتحديد ما إذا كان اللاعب قد تعرّض للإعاقة. ولم يقدم سيلفر جدولاً زمنياً دقيقاً لإدخال النظام، لكنه قال إن ذلك سيتم "بسرعة كبيرة". وتعتمد رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بشكل متزايد على مراجعة الإعادة، ومركزية اتخاذ القرار لتحسين دقة التحكيم، على الرغم من أن المراجعات يمكن أن تبطئ وتيرة المباريات.