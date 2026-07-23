سيشهد الميركاتو الصيفي في الأيام المقبلة، ارتفاع وتيرة التعاقدات مع بداية خوض الأندية المباريات الودية وكذلك عودة العناصر التي شاركت في كأس العالم 2026 إلى فرقها، وقد ساهم الانسجام بين بعض اللاعبين في المنتخبات، في تحفيز الأندية على عقد صفقات للاستفادة من هذه الثنائيات التي صنعت الفارق في مناسبات عديدة، وبالتالي تجميع اللاعبين في فريق واحد.

وأظهر مدافع نادي برشلونة، باو كوبارسي، انسجاماً كبيراً مع لاعب أتلتيك بلباو، أمريك لابورت، خلال كأس العالم الأخيرة بعدما استقبل الدفاع الإسباني هدفاً وحيداً في ثماني مباريات رغم أنهم واجهوا أفضل المهاجمين في العالم مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي. هذا الانسجام الكبير حفّز إدارة نادي برشلونة على بحث إمكانية التعاقد مع لابورت، حيث بات هذا المدافع هدفاً في الميركاتو الصيفي للنادي الكتالوني، حتى يصبح لديه ثنائياً صلباً في محور الدفاع يكون قادراً على تحقيق أفضل النتائج، بعدما أظهر الفريق في نهاية الموسم ضعفاً دفاعياً كاد يعصف بطموحاته في مختلف المسابقات.

من جانبه، يخطط ريال مدريد إلى التعاقد مع الفرنسي مايكل أوليسه لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، وبرز الفرنسي أساسياً بصناعة 6 أهداف في كأس العالم والأهم انسجامه الكبير مع كيليان مبابي هداف النادي الملكي. وهذا الانسجام يغري إدارة الفريق الإسباني على دفع مبلغ مالي كبير حتى يُقنع النادي الألماني بقبول العرض، كما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في الأيام الماضية أن أوليسه يطمح فعلياً إلى الالتحاق بقائد منتخب فرنسا في ريال مدريد، في صفقة قد تكون الأغلى في الميركاتو الصيفي الحالي، لأن بايرن لن يقبل برحيل لاعبه إلا بعد الحصول على عرض مالي كبير.

ويحلم نادي ليفربول الإنكليزي، بالتعاقد مع مدافع نادي توتنهام، الهولندي ميكي فان دي فين، حتى يُشكل ثنائياً مع مواطنه فيرجيل فان دايك في الموسم الجديد، بعدما أظهر انسجاماً كبيراً معه في كأس العالم، كما أن فريق ليفربول خسر خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي انتقل رسمياً إلى ريال مدريد الإسباني، ولهذا سيكون التعاقد مع فان دي فين مهماً جداً للفريق رغم أن الصفقة ستكون مكلفة بلا شك.

بعيدا عن الملاعب كواليس المشادة بين مبابي ورئيس الاتحاد الفرنسي

كما أن تحركات عدد من الأندية الأخرى في الميركاتو الصيفي تؤكد ميلها إلى عقد صفقات بضمّ لاعبين من جنسية واحدة، فنادي ميلان رفض رحيل لاعبه البرتغالي لياو، واستقدم مواطنه غونزالو راموس من باريس سان جيرمان الفرنسي ليشكل ثنائياً هجومياً برتغالياً بقيادة المدرب البرتغالي روبين أموريم الذي حرص على إكمال صفقة قلب الهجوم سريعاً، وإدارة ميلان استجابت لطلبه.