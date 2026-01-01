ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا: مواعيد قوية مرتقبة وفق هذا البرنامج

- تأهلت 16 منتخباً إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا في المغرب، مع حضور عربي بارز بوجود خمسة منتخبات عربية وتأهلها لهذا الدور، بينما ودّعت ثمانية منتخبات البطولة. - تبدأ مواجهات دور الـ 16 يوم السبت، حيث يلتقي السودان مع السنغال، وتونس مع مالي، بينما يواجه المغرب تنزانيا يوم الأحد، ومصر تواجه بنين يوم الاثنين. - تختتم مباريات ثمن النهائي يوم الثلاثاء بمواجهات قوية بين الجزائر والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج ضد بوركينافاسو، مع توقعات بمنافسات شديدة.

اختتمت الأربعاء، منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا في المغرب، بتأهل 16 منتخباً إلى الدور ثمن النهائي، في وقت ودّعت فيه ثمانية منتخبات البطولة. وسيشهد دور الـ 16حضوراً عربياً لافتاً بتأهل خمسة منتخبات وهي: المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، والسودان، وسط غياب المواجهات العربية المباشرة في هذا الدور.

وتُقام المباراة الأولى في هذا الدور يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة، بين السنغال التي تصدّرت المجموعة الرابعة والسودان التي تأهلت ضمن أفضل الثوالث، وستكون مهمة "صقور الجديان" صعبة أمام منافس يبدو مرشحاً لحصد اللقب، بما أنّه يملك خبرة كبيرة وفي صفوفه ترسانة من أفضل اللاعبين في أفريقيا. وفي اليوم نفسه، سيخوض منتخب تونس مباراة ثمن النهائي الثاني أمام مالي، عند الساعة التاسعة مساءً، وهي مباراة بذكريات عديدة بعدما تواجه المنتخبان في عديد المناسبات خلال السنوات الأخيرة في مختلف المسابقات واللقاء يبدو متكافئاً.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد، بمواجهة تبدو غير متوازنة بين منتخب المغرب الذي حصد سبع نقاط في الدور الأول ونظيره منتخب تنزانيا في تمام الساعة السادسة، الذي تأهل ضمن واحدٍ من أفضل أربع منتخبات احتلّت المركز الثالث بعدما جمع نقطتين فقط، وفي اليوم نفسه، تواجه جنوب أفريقيا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، منتخب الكاميرون، الذي حلّ ثانياً في المجموعة السادسة.

ويخوض منتخب مصر يوم الاثنين مواجهة أمام بنين (18:00 بتوقيت القدس المحتلة)، والأخيرة تأهلت أيضاً ضمن أفضل الثوالث، وخلال هذه المباراة تبدو فرص الفراعنة في التأهل وافرة بحكم الفارق الكبير في موازين القوى مع منافسهم، في الوقت الذي تدور في اليوم نفسه مباراة ثانية، تجمع نيجيريا بمنتخب موزمبيق (21:00)، حيث تبدو فرص نيجيريا كبيرة لتجاوز هذا الدور بحكم نتائجها في دور المجموعة، إذ حصدت العلامة الكاملة في مجموعتها، متفوقة على تونس.

ويشهد يوم الثلاثاء (الأخير) من منافسات ثمن النهائي، مباراة قوية بين الجزائر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة، وسيحتاج "الخضر" إلى مجهودٍ مُضاعف من أجل تخطّي منافسهم الذي قدّم مستويات جيدة في الدور الأول وتأهل برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن السنغال التي احتلّت الصدارة بسبع نقاط أيضاً. وتُختتم مباريات ثمن النهائي بمواجهة تجمع ساحل العاج حاملة اللقب، بمنتخب بوركينافاسو (21:00 بتوقيت القدس المحتلّة)، وستكون المباراة شديدة التنافس بعد المستوى الذي أظهره منتخب بوركينا فاسو في الدور الأول وتأهله في الوصافة خلف الجزائر.