ثمن نهائي أمم أفريقيا: المغرب لترسيخ الهيمنة وتنزانيا تسعى للمفاجأة

يستعد منتخب المغرب بقيادة المدرب، وليد الركراكي (50 عاماً) لمواجهة نظيره منتخب تنزانيا، غداً الأحد، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادم.

وتُعد هذه المباراة التاسعة تاريخياً بين المنتخبين في ظل أفضلية كبيرة لمصلحة منتخب أسود الأطلس نظراً إلى تاريخ المواجهات بينهما، إذ يحمل هذا اللقاء الكثير من الدلالات الفنية والمعنوية قبل الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2026. ويملك منتخب المغرب تفوقاً واضحاً أمام منتخب تنزانيا بعدما تواجها في ثماني مواجهات سابقة، حقق خلالها منتخب "أسود الأطلس" الفوز في سبع مناسبات مقابل خسارة واحدة فقط، مسجلاً خلالها 14 هدفاً، بينما تلقت شباكه خمسة أهداف، ما يعكس هيمنة واضحة على منتخب تنزانيا عبر التاريخ.

وتعود أولى المواجهات بين المنتخبين إلى التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010 في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، حين فاز منتخب المغرب بهدف نظيف، قبل أن يكرر انتصاره في مباراة الإياب في مراكش (2-1). بينما مني بخسارة واحدة فقط (3-1)، يوم 24 من شهر مارس/آذار عام 2013 في ملعب دار السلام في تنزانيا، خلال تصفيات مونديال 2014، وهو ما أدى إلى إقالة المدرب رشيد الطاوسي، رغم الفوز في الإياب في مراكش (2-1)، ليتولى المدرب بادو الزاكي تدريب منتخب المغرب الأول.

وفي السنوات الأخيرة، رسّخ منتخب المغرب سيطرته بشكل كامل أمام تنزانيا، إذ فاز في المواجهتين الأخيرتين، الأولى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023 في دار السلام، بهدفين نظيفين، والثانية في شهر يناير/كانون الثاني 2024 في بطولة كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج بثلاثية نظيفة، قبل أن يجدد الفوز في شهر مارس/آذار الماضي في الملعب الشرفي في وجدة بهدفين نظيفين، ثم فاز منتخب المغرب الرديف على تنزانيا بهدف نظيف في شهر أغسطس/آب في دار السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للمحليين، التي استضافتها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويمنح هذا السجل التاريخي منتخب المغرب دفعة معنوية قوية قبل مواجهة تنزانيا يوم الأحد القادم، إذ من شأن هيمنته المطلقة على منافسه أن تجعله المرشح الأول لبلوغ الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، نظراً إلى فارق المستوى بين المنتخبين، لكن الحذر واجب في مثل هذه المباريات الحاسمة تفادياً لأي مفاجأة غير سارة.