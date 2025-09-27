ثلاثي وسط المغرب يصنع الفارق: هل عثر الركراكي على تشكيلة "كان 2025"؟

- تألق ثلاثي وسط منتخب المغرب، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، وسفيان أمرابط، في الدوريات الأوروبية والمحلية، مما يعزز فرص استعادة توازن الفريق قبل كأس أمم أفريقيا. - أوناحي أصبح دعامة أساسية في نادي جيرونا الإسباني بفضل مهاراته في صناعة اللعب، بينما يواصل الخنوس تألقه مع شتوتغارت الألماني، مسجلاً أهدافاً حاسمة. - أمرابط أضاف قوة لوسط ريال بيتيس الإسباني، مما جعل المدرب مانويل بيليغريني يشيد بأدائه، مما يعزز فرص المغرب في المنافسة على اللقب الأفريقي.

بدأ وسط ملعب منتخب المغرب لكرة القدم بقيادة مدربه، وليد الركراكي (50 عاماً)، يستعيد بريقه وتوازنه المعهود بعد فترة من هبوط المستوى، بعد تألق الثلاثي: نجم نادي جيرونا الإسباني، عز الدين أوناحي (25 عاماً)، وموهبة نادي شتوتغارت الألماني، بلال الخنوس (21 عاماً)، والنجم الجديد لنادي ريال بيتيس الإسباني، سفيان أمرابط (29 عاماً)، ما يطرح السؤال عن قدرة هؤلاء على إعادة الاستقرار إلى خط وسط ملعب منتخب أسود الأطلس قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وبرز ثلاثي وسط منتخب المغرب بلال الخنوس وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط في الدوريات المحلية والأوروبية في الفترة الأخيرة، إذ واصل الأول تألقه مع ناديه شتوتغارت الألماني، بعدما ساهم كثيراً في فوزه على نادي سيلتا فيغو الإسباني (2-1)، أمس الخميس، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ68، في مسابقات الدوري الأوروبي، قبل أن يغادر الميدان في الدقيقة الـ70 تحت تصفيقات الجماهير، نظير الأداء الرائع الذي قدمه منذ التحاقه بالنادي الألماني، الذي منحه لمسة هجومية مهمة.

والشيء نفسه بالنسبة إلى عز الدين أوناحي، الذي يقدم مستويات رائعة مع نادي جيرونا الإسباني منذ انضمامه إليه في الفترة الأخيرة، وتوّج حضوره اللامع بتسجيله هدفاً رائعاً ضد نادي أتلتيك بلباو في لقاء انتهى بالتعادل (1-1). وأصبح أوناحي، أحد صناع ملحمة منتخب أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، دعامة أساسية في تشكيلة نادي جيرونا، لقدرته على صناعة اللعب والتحكم في الكرة، ما يجعله لاعباً محورياً في خطة المدرب وليد الركراكي خلال الاستحقاقات القادمة.

أما سفيان أمرابط، فقدّم الإضافة المنتظرة منه إلى ناديه الجديد ريال بيتيس الإسباني، منذ انضمامه إليه في مرحلة الانتقالات الصيفية قادماً من نادي فنربخشة التركي، ما جعل المدرب التشيلي، مانويل بيليغريني (72 عاماً)، يثني على أدائه اللامع خلال لقاءي ريال سوسييداد الإسباني في الدوري المحلي، وأيضاً نادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما ترك بصمته في وسط الميدان، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

ويبدو أن المدرب وليد الركراكي عثر على الوصفة السحرية لوسط ملعب منتخب المغرب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بعودة عز الدين أوناحي وبلال الخنوس وسفيان أمرابط إلى سابق لمعانهم، إذ أصبحوا جاهزين لإعادة التوازن إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، بفضل خبرتهم وأدائهم المتكامل، ما يعزز فرص منتخب أسود الأطلس للمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا.