ثلاثة أزمات واضحة لمنتخب مصر في لقاء الكويت بكأس العرب

كشفت مباراة منتخبي مصر والكويت في الجولة الأولى من عمر كأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر، النقاب عن أزمات داخلية كبرى يعانيها منتخب "الفراعنة" ومديره الفني حلمي طولان (76 عاماً). وشهدت المباراة التي أقيمت في إطار المجموعة الثالثة، تكرار المشادات الكلامية والمناوشات بين اللاعبين تارة، وبين اللاعبين والمدرب تارة ثانية، وبين اللاعبين والمنافسين تارة ثالثة، وجرت مشادة بين عمرو السولية كابتن المنتخب المصري وزميله ياسين مرعي انتهت سريعاً، عندما تمسك عمرو السولية بتسديد ركلة الجزاء الأولى، رغم أن الجهاز الفني أشار في بداية الأمر إلى ياسين مرعي الذي كان يطالب بتنفيذ الركلة الأولى، ولكن تقدم السولية، وأهدرها بغرابة، بل إنه طلب تسديد ركلة الجزاء الثانية، ولكن الجهاز الفني أصر على أن يتقدم لها محمد مجدي قفشة، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، وامتدت لتشمل مشهداً ثانياً خطيراً، جمع بين محمد شريف مهاجم المنتخب ومدربه حلمي طولان، عندما تم استبدال محمد شريف في الشوط الثاني، ودخل اللاعب في حوار غاضب مع مدربه، وحاول إخفاء كلماته من خلال وضع يديه على حركة الشفاه له، منعاً لتفسير ما بدر منه تجاه المدرب وسط اعتراض واضح من جانب اللاعب.

وظهر المشهد الثالث عقب نهاية اللقاء مباشرة، عندما خرج مروان حمدي مهاجم منتخب مصر عن النص، ودخل في مشاجرة مع لاعبين من المنتخب الكويتي، وتدخل زملاؤه، يتصدرهم محمد قفشة من أجل احتواء الموقف والسيطرة على الوضع قبل تفجر الأمر وتحولها إلى مشاجرة جماعية بين لاعبي المنتخبين المصري والكويتي. وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما على استاد لوسيل في الجولة الأولى من عمر المجموعة الثالثة لكأس العرب المقامة حالياً في قطر.