ثغرة في لوائح "يويفا" قد تعيد كييزا إلى قائمة ليفربول الأوروبية

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنكليزي قد يسير على خطى تشلسي، من خلال استغلال ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإضافة المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا (27 عاماً)، إلى قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وجاء ذلك بعدما أثار استبعاده جدلاً واسعاً بين جماهير "الريدز"، لكونه واحداً من أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة المدرب الهولندي أرني سلوت الأوروبية مع بداية الموسم.

ووفقاً للتفاصيل التي ذكرتها صحيفة ذا صن البريطانية، الأربعاء، فإن كييزا، الذي غاب عن مباراة ليفربول الافتتاحية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، قد يحصل في النهاية على فرصة للمشاركة في البطولة القارية، إذ تأتي هذه الإمكانية بعد إصابة مواطنه جيوفاني ليوني خلال ظهوره الأول مع الفريق أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنكليزية يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما قد يدفع أرني سلوت إلى إعادة النظر في قائمته الأوروبية.

وانضم المدافع الإيطالي ليوني إلى صفوف الريدز هذا الصيف قادماً من بارما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، لكن ظهوره الأول انتهى بشكل مأساوي بعدما غادر الملعب محمولاً على النقالة بسبب إصابة خطيرة، ووفقاً لقاعدة جديدة أقرها "يويفا" قبل أسابيع قليلة، بات بإمكان ليفربول استبدال ليوني في قائمته الأوروبية، ما يفتح الباب أمام كييزا لشغل مكانه رغم اختلاف المراكز، حيث تنص القاعدة على إمكانية استبدال أي لاعب يتعرض لإصابة أو مرض طويل الأمد (60 يوماً أو أكثر)، مع إمكانية تطبيقها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر حتى الجولة السادسة من دور المجموعات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تشلسي كان أول المستفيدين من هذه القاعدة، حين أحلّ الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي مكان البرتغالي داريو إيسوغو، بينما لجأ نوتنغهام فورست في الدوري الأوروبي إلى استبعاد المصاب النيجيري أولا آينا وإدراج الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، ويهدف التعديل المفاجئ من "يويفا"، إلى حماية الفرق من تقليص قوائمها بشكل غير عادل، إضافة إلى تخفيف الضغوط البدنية عن اللاعبين عبر إتاحة بدائل مرنة في حالات الطوارئ.

ويبقى القرار بيد المدرب سلوت، الذي ينتظر تقرير الطاقم الطبي بشأن حالة ليوني قبل مواجهة غلطة سراي المقبلة في إسطنبول يوم الثلاثاء، علماً أن استبعاد كييزا في البداية كان نتيجة بلوغ الحد الأقصى المسموح به من اللاعبين غير المحليين (17 لاعباً) وفق لوائح "يويفا"، غير أن إصابة ليوني قد تفتح أمامه الباب للعودة. كما يُذكر أن المدافع الشاب ريس ويليامز استُبعد بدوره من قائمة دوري الأبطال، وقد يدخل ضمن الخيارات إذا رأى المدرب أن الفريق بحاجة لتعزيز الخط الخلفي.