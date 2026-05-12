- أوكلاهوما سيتي ثاندر يتفوق على لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 115-110، ليحسم تأهله إلى نهائي المنطقة الغربية، في مباراة قد تكون الأخيرة في مسيرة ليبرون جيمس، الذي لم يعلن بعد عن مستقبله في الدوري. - سجل شاي غلجيوس ألكسندر 35 نقطة، ليقود ثاندر إلى رباعية نظيفة ثانية توالياً، بينما ينتظر الفريق الفائز من مواجهة سان أنطونيو سبيرز ومينيسوتا تمبروولفز. - دونوفان ميتشل يقود كليفلاند كافالييرز للفوز على ديترويت بيستونز 112-103، مسجلاً 43 نقطة، ليعادل السلسلة 2-2.

واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر تفوقه على لوس أنجليس ليكرز بفوز رابع توالياً وبنتيجة 115-110، ليحسم تأهله إلى الدور النهائي للمنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة قد تكون الأخيرة في مسيرة "الملك" ليبرون جيمس، فيما قدّم دونوفان ميتشل عرضاً تهديفياً قياسياً في الشوط الثاني وقاد كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 112-103 ومعادلته 2-2، اليوم الثلاثاء.

وفي المباراة الأولى بلوس أنجليس، سجل النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 35 نقطة وساهم بشكل كبير في تحقيق حامل اللقب لرباعية نظيفة ثانية توالياً، بعدما حسم الدور الأول على حساب فينيكس صنز بالنتيجة ذاتها. ولا يزال نجم ليكرز جيمس (41 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد هذا الموسم، لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم العودة لخوض موسم رابع وعشرين في الموسم المقبل. وسيواجه أوكلاهوما سيتي في نهائي الغرب الفائز من مواجهة سان أنطونيو سبيرز ومينيسوتا تمبروولفز (يتعادل الفريقان 2-2).

وشكلت الخسارة نهاية المحاولة الأخيرة لجيمس، أيقونة ليكرز، لإحراز لقبه الخامس في دوري السلة الأميركي، مختتماً موسمه الثالث والعشرين القياسي بنهاية مخيبة. وسجل جيمس 24 نقطة مع 12 متابعة لم تكن كافية لانعاش آماله فريقه، إذ حافظ ثاندر على رباطة جأشه وصد عودة قوية لأصحاب الأرض في الشوط الثاني. وتتجه الأنظار الآن إلى جيمس لمعرفة ما إذا كان أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والمشارك 22 مرة في مباراة كل النجوم، سيقرر تمديد مسيرته الزاخرة.

وسيدخل جيمس الذي انضم إلى ليكرز في 2018 قادماً من كليفلاند، فترة ما بين الموسمين بصفته لاعباً حراً غير مقيد، ويمكنه الاستماع إلى العروض إذا قرر الاستمرار في اللعب. وأشارت بعض التقارير إلى استعداده لتمديد عقده مع ليكرز، فيما رجحت أخرى أن يفكر في الانتقال إلى فريق آخر أو اعتزال اللعبة نهائياً. ولم يكشف جيمس الكثير عندما سُئل عن خططه، وقال في تصريحات صحافية: "لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل لي. لدي الكثير من الوقت، لذا سأعود وأعيد ترتيب الأمور مع عائلتي وأتحدث معهم وأقضي بعض الوقت معهم، وبعدها ستعرفون جميعاً ما الذي سأقرره".

وفي كليفلاند، قدّم ميتشل عرضاً تهديفياً قياسياً في الشوط الثاني وقاد كافالييرز إلى الفوز على بيستونز 112-103 بتسجيله 39 نقطة منهياً المباراة برصيد 43 نقطة، إلى جانب خمس متابعات وتمريرتين حاسمتين، وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة، فأعاد كافالييرز السلسلة المؤلفة من سبع مباريات إلى نقطة الصفر. وعادل ميتشل الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في شوط واحد خلال مباراة في الأدوار الإقصائية والذي سجله إريك فلويد لاعب غولدن ستايت عام 1987.