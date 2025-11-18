ثاندر يُعزز صدارته للمنطقة الغربية.. وبيستونز يتعملق في الشرق

- عزز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز 126-109، بفضل أداء مميز من شيت هولمغرين وشاي غلجيوس-ألكسندر، حيث سجل الفريق 49 نقطة في الربع الأول. - يسعى شاي غلجيوس-ألكسندر لتحطيم رقم ويل تشامبرلاين في تسجيل 20 نقطة أو أكثر في مباريات متتالية، حيث وصل إلى 87 مباراة. - في المنطقة الشرقية، واصل ديترويت بيستونز تألقه بفوزه العاشر توالياً على إنديانا بايسرز 127-112، ليعزز مكانته في القمة.

تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر (تأسس عام 1967)، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، عروضه المميزة، ليعزز صدارته للمنطقة الغربية عقب فوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 126-109، في حين أكد ديترويت بيستونز هو الآخر عزمه على المنافسة هذا الموسم، بعدما حقق فوزه العاشر توالياً ليتابع تربعه على عرش المنطقة الشرقية.

وفي المباراة الأولى وصل ثاندر إلى 14 فوزاً مقابل خسارة واحدة، بعدما قدّم الثنائي شيت هولمغرين، وأفضل لاعب في الوسم الماضي الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر مباراة كبيرة، بتسجيلهما 26 و23 نقطة على التوالي، ليحقق بذلك حامل اللقب فوزاً عريضاً وسهلاً نسبياً، إذ حسم الأمور مبكراً بتسجيله رقماً قياسياً ذاتياً، حيث أحرز لاعبوه 49 نقطة فقط في الربع الأول، مع الإشارة إلى أن ستة من لاعبي ثاندر تجاوزوا عتبة العشر نقاط.

وبهذا الانتصار تابع شاي غلجيوس-ألكسندر سعيه لتحطيم رقم الأسطورة ويل تشامبرلاين، الذي يُعتبر أكثر من سجل 20 نقطة أو أكثر في مباريات متتالية، وهي 92 و126، إذ وصل اللاعب الكندي في الوقت الراهن إلى 87 لقاء تجاوز خلالها حاجز العشرين نقطة.

وفي المنطقة الشرقية استطاع ديترويت بيستونز تجاوز إنديانا بايسرز بنتيجة 127-112، ليتابع وصيف البطل في الموسم الماضي بدايته الكارثية، إذ تلقى الهزيمة رقم 13 مقابل انتصار وحيد في قاع المنطقة الشرقية، بعكس بيستونز الذي يقدّم عروضاً استثنائية.