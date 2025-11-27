ثاندر يُتابع نتائجه المميزة.. وبيستونز يفشل في تحطيم رقمٍ قياسي

- تألق شاي غلجيوس-ألكسندر رغم المرض، مسجلاً 40 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز العاشر توالياً على مينيسوتا تمبروولفز 113-105، بينما اكتفى أنتوني إدواردز بـ31 نقطة. - بوسطن سلتيكس يتفوق على ديترويت بيستونز 117-114 بفضل جايلن براون وديريك وايت، لكن بيستونز يحتفظ بصدارة المنطقة الشرقية رغم فشلهم في تحطيم الرقم القياسي لسلسلة الانتصارات. - تورونتو رابتورز يتوج بلقب المجموعة الشرقية "A"، ولوس أنجليس ليكرز بلقب المجموعة الغربية "B"، بينما ودع مينيسوتا تمبروولفز المنافسة بخسارته أمام أوكلاهوما.

تعملق اللاعب الكندي شاي غلجيوس- ألكسندر رغم معاناته المرضَ، ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز العاشر توالياً اليوم الخميس بتسجيله 40 نقطة، بعد تغلّبه على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 113-105 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين اكتفى نجم الطرف الآخر، أنتوني إدواردز بـ31 نقطة لم تكن كافية للهروب من شبح الهزيمة.

واستمرّ فريق أوكلاهوما سيتي بلا هزيمة على أرضه، إلى جانب رفع رصيده إلى 3-0 في المجموعة الغربية لكأس "NBA"، وقال ألكسندر بعد المباراة: "نأخذ الأمور يوماً وراء آخر، ونمضي بتحدٍّ وراء آخر، مهما كان الأمر، نجد طريقة للخروج منتصرين، وأنا معجب بقدرة هذه المجموعة على القيام بذلك".

وفي لقاء فاز بوسطن سلتيكس على أرضه أمام ديترويت بيستونز بنتيجة 114-117، بفضل تألق جايلن براون بـ33 نقطة مع 10 متابعات وديريك وايت بـ27 نقطة بينها 25 في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يحرم الفريق الخاسر من البقاء في صدارة المنطقة الشرقية بواقع 15 انتصاراً وثلاث هزائم.

وعلى الرغم من تسجيل كايد كانينغهام 42 نقطة، فشلت تشكيلة بيستونز الحالية في تحطيم الرقم القياسي لأفضل سلسلة انتصارات بتاريخ النادي، إذ اكتفى الفريق بمعادلة الرقم السابق (13 انتصاراً متتالية)، والذي تحقق مع فريقي 1989-1990 و2003-2004، واللذين أحرزا بالمناسبة لقب الدوري حينها.

وفي بقية المباريات حسم تورونتو رابتورز لقب المجموعة الشرقية "A"، فيما توّج لوس أنجليس ليكرز بلقب المجموعة الغربية "B"، في حين ودع مينيسوتا تمبروولفز المنافسة على الكأس بخسارته أمام أوكلاهوما سيتي، إلى جانب فوز ممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 133-128 بعد التمديد.