ثاندر يفتتح الموسم بانتصار وسقوط ليكرز أمام ووريورز

قاد النجم الكندي شاي غلجيوس- ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لانتصار مثيرٍ للغاية على حساب هيوستن روكتس بنتيجة 125-124، بعد شوطين إضافيين، في افتتاح مباريات الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليستهل بذلك بطل الموسم الماضي رحلة الدفاع عن لقبه بطريقة استثنائية.

وسجل شاي غلجيوس-ألكسندر، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم والدور النهائي، 35 نقطة، بينها رميتان حرتان في آخر أنفاس المواجهة من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح فريقه فرصة الاحتفال بتسلّم خواتم اللقب أمام جماهيره بطريقة مميزة، مع العلم أن اللاعب الكندي لم يكن موفقاً في بداية المواجهة، بعدما اكتفى بخمس نقاط في الشوط الأول فقط، قبل أن ينتفض بشكل مميز في الثاني بمواجهة فريق اللاعب كيفن دورانت، المنتقل حديثاً إلى روكتس من فينيكس صنز، والذي بدوره عاش لحظات صعبة بسبب صفير استهجان مشجعي فريقه السابق، إذ غادر ثاندر في عام 2016 صوب غولدن ستايت ووريورز.

وفي مباراة أخرى، سقط فريق لوس أنجليس ليكرز أمام نظيره غولدن ستايت ووريورز بنتيجة 109-119، رغم تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 43 نقطة مع 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، و26 نقطة لأوستن ريفز مع خمس متابعات وتسع تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنّب الهزيمة، في ظل غياب النجم المخضرم، ليبرون جيمس، بسبب إصابة بعرق النسا، والذي سيدخل الموسم الثالث والعشرين في الدوري معززاً رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين حضوراً في المسابقة.

على المقلب الآخر، قدّم ووريورز مباراة كبيرة، بعد تألق العديد من الأسماء، بينها المخضرمان جيمي باتلر وستيفن كوري، بعدما سجل الأول 31 نقطة والثاني 23، فيما ساهم اللاعب الكونغولي جوناثان كومينغا والباهامسي بادي هيلد في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصار، بتسجيل كلّ منهما 17 نقطة.