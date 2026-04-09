- حسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارة المنطقة الغربية للموسم الثالث توالياً بفوزه على لوس أنجليس كليبيرز (128-110)، بفضل تألق تشيت هولمغرين وشاي غلجيوس-ألكسندر، مما يضمن لهم أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية. - سان أنتونيو سبيرز ضمن المركز الثاني في المنطقة الغربية بعد فوزه على بورتلاند تريل بلايزرز (112-101)، رغم غياب نجومه، بفضل أداء ديأرون فوكس وكيلدون جونسون. - دنفر ناغتس عزز مركزه الثالث بفوزه على ممفيس غريزليز (136-119)، بفضل "تريبل دابل" نيكولا يوكيتش، محققاً فوزه العاشر توالياً.

حسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب دوري السلة الأميركية للمحترفين، صدارة المنطقة الغربية هذا الموسم، إثر تفوقه على فريق لوس أنجليس كليبيرز، في المواجهة التي ساهم فيها النجمان هولمغرين وشاي غلجيوس- ألكسندر في صناعة الفوز المهم.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فريق لوس أنجليس كليبيرز (128-110)، فجر الخميس، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجّل لاعب الارتكاز تشيت هولمغرين 30 نقطة مع 14 متابعة، في حين أضاف أفضل لاعب في الدوري، الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، عشر نقاط و11 تمريرة حاسمة لصالح حامل اللقب الذي حقق فوزه السابع توالياً، رافعاً بذلك عدد انتصاراته إلى 64 مقابل 16 خسارة، وذلك قبل مباراتين من نهاية الموسم المنتظم.

وانتزع فريق أوكلاهوما سيتي صدارة الغرب للموسم الثالث توالياً، ومع أفضل سجل إجمالي في الدوري سيحظى بأفضلية الأرض طوال الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، ويعني فوز حامل اللقب أن سان أنتونيو سبيرز المتألق حسم المركز الثاني في المنطقة الغربية، وكان سان أنتونيو قد تجاوز فريق بورتلاند تريل بلايزرز بسهولة (112-101)، رغم غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب كدمة في الضلع، إضافة إلى غياب ستيفون كاسل.

وسجّل ديأرون فوكس 25 نقطة في قيادة هجوم متوازن لسبيرز، وأضاف كيلدون جونسون 20 نقطة من دكة البدلاء، في وقت ساهم الوافد الجديد كارتر براينت برصيد 17 نقطة، وعزّز دنفر ناغتس قبضته على المركز الثالث في المنطقة الغربية، بفوزه على ممفيس غريزليز (136-119)، بفضل "تريبل دابل" لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش برصيد 14 نقطة و16 متابعة وعشر تمريرات حاسمة.

في المقابل وقّع يوكيتش، الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، على الـ"تريبل دابل" رقم 34 هذا الموسم والـ198 في مسيرته، ليساعد فريق دنفر على تحقيق فوزه العاشر توالياً، وهي أول سلسلة انتصارات من 10 أو أكثر في عهده، وسجّل الكندي جمال موراي 26 نقطة، في حين سجّل ثمانية لاعبين من ناغتس عشر نقاط أو أكثر، ليوسّع بذلك الفارق أكثر مع لوس أنجليس ليكرز المثقل بالإصابات في صراع المركز الثالث.