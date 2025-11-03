ثاندر يبقى عصياً في دوري السلة الأميركية وخسارة سبيرز

- فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر يواصل تألقه في دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوزه السابع توالياً، متغلباً على نيو أورليانز بيليكانز (137-106)، بقيادة الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي سجل 30 نقطة. - سان أنتونيو سبيرز يتعرض لخسارة أمام فينيكس صنز (138-118)، مما يوقف سلسلة انتصاراته عند خمسة، حيث نجح صنز في الحد من خطورة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما. - نيكس يحقق فوزاً مهماً على شيكاغو بولز (128-116) في نيويورك، بفضل تألق جايلن برونسون الذي سجل 31 نقطة، ليوقف سلسلة انتصارات بولز عند خمسة.

أمسى فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر المُتوج بطلاً في الموسم الماضي عصياً من دون خسارة في موسم دوري السلة الأميركية للمحترفين هذا الموسم، وذلك بعد خسارة كل من سان أنتوني سبيرز وفينيكس صنز في هذه الجولة، ليؤكد قوته وقدرته على الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب على منافسه نيو أورليانز بيليكانز (137-106)، فجر الاثنين، وسجل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 30 نقطة وقاد ثاندر إلى فوزه السابع تواليا ليعادل انطلاقته المثالية في الموسم الماضي، كما ساهم آيرون ويغينز برصيد 15 نقطة، وأضاف كايسون والاس وإيزياه جو 13 نقطة لكل منهما لصالح ثاندر الذي تخطى ثمانية لاعبين في صفوفه حاجز الـعشر نقاط. وافتقد ثاندر لجهود الثلاثي الكندي لوغينتز دورت بسبب المرض، وتشيت هولمغرين الغائب للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة في أسفل الظهر، وجايلن وليامس الذي لم يشارك حتى الآن جراء خضوعه لجراحة في المعصم قبل بداية الموسم.

وخسر فريق سان أنتونيو سبيرز في مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين (138-118)، وبهذه الخسارة توقفت سلسلة انتصارات فريق سبيرز عند خمسة انتصارات توالياً في أفضل بداية له على الإطلاق في تاريخ الدوري، إذ نجح صنز في الحد من خطورة نجم الفريق الزائر الفرنسي فيكتور ويمبانياما وحرمانه من تسجيل أكثر من تسع نقاط فقط في المواجهة.

ووصل العملاق الفرنسي ابن الـ21 عاما إلى ملعب صنز وفي جعبته معدل أكثر من 30 نقطة وقرابة 15 متابعة في المباراة، بعدما عاد إلى ملاعب كرة السلة مع انطلاق الموسم الجديد بعد تلقيه العلاج من جلطة دموية تسببت في إنهاء موسمه الأخير قبل أوانه في شباط/فبراير، لكن ويمبانياما عانى من ليلة محبطة أمام دفاع مغلق من صنز، فلم يسجل أي سلة حتى الدقيقة الأخيرة تقريبا من الشوط الأول، وأضاف اللاعب الفارع الطول (2.24 م) إلى رصيده التهديفي تسع متابعات وتمريرتين حاسمتين وسرقة وأربع صدات، فيما خسر الكرة ست مرات من أصل 14 خطأ ارتكبها سبيرز، ولم يقف عند خط الرميات الحرة ولو مرة واحدة.

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غادرن" في نيويورك، ألحق نيكس الخسارة الأولى بفريق شيكاغو ببولز (128-116)، بعد خمسة انتصارات توالياً في أفضل انطلاقة له منذ أن فاز في مبارياته الـ12 الأولى عام 1996، في طريقه لإحراز لقبه السادس بقيادة الأسطورة مايكل جوردان. وبرز الأسترالي جوش غيدي في صفوف بولز بتحقيقه ثلاثية مزدوجة (تريبل-دابل) مع 23 نقطة و12 متابعة و12 تمريرة حاسمة. في المقابل، تألق في صفوف الفائز جايلن برونسون بتسجيله 31 نقطة، وأضاف البريطاني أوغوغوا "أو جيه" أنونوبي 21 وكارل-أنتوني تاونز 20 نقطة و15 متابعة.