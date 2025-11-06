ثاندر حامل اللقب يخسر لأول مرة في دوري السلة الأميركية

- تعرض فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لأول خسارة له هذا الموسم أمام بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 121-119، رغم تألق شاي غلجيوس ألكسندر بتسجيله 35 نقطة وتسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة. - قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 118-116، بتسجيله 35 نقطة وتسع متابعات و13 تمريرة حاسمة، في غياب ليبرون جيمس وأوستن ريفز. - تألق نيكولا يوكيتش مع دنفر ناغتس بتحقيقه "تريبل دابل" مسجلاً 33 نقطة و15 متابعة و16 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز على ميامي هيت 122-112.

تعرّض فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب الموسم الماضي، لأول خسارة له في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، إثر سقوطه أمام منافسه بورتلاند تريل بلايزرز، فجر اليوم الخميس، في جولة شهدت استعراض النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش مع فريق لوس أنجليس ليكرز وقيادته للفوز على سان أنتونيو سبيرز.

وتفوق فريق بورتلاند تريل بلايزرز على منافسه أوكلاهوما سيتي ثاندر البطل، فجر اليوم الخميس، بنتيجة (121-119)، وألحق تريل بلايزرز الخسارة الأولى بحامل اللقب الذي كان الوحيد دون خسارة منذ انطلاق منافسات الموسم الجديد قبل مباراته التاسعة، في مواجهة شهدت تألق الكندي شاي غلجيوس ألكسندر في صفوف الخاسر بتسجيله 35 نقطة، أضاف إليها تسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة رغم الخسارة.

وفي مباراة ثانية بين لوس أنجليس ليكرز وسانت أنتونيو سبيرز انتهت بفوز الأول (118-116)، عاش النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما أمسية صعبة جديدة مع سبيرز على الرغم من أرقامه الجيدة حيث سجل 19 نقطة، مقابل تسع نقاط في الخسارة في المباراة السابقة أمام فينيكس صنز، والتقط ثماني متابعات ومرر ثلاث كرات حاسمة.

في المقابل، حمل دونتشيتش فريقه ليكرز في غياب "الملك" ليبرون جيمس وأوستن ريفز، فتعملق بتسجيله 35 نقطة مع تسع متابعات و13 تمريرة حاسمة، وقاد ليكرز للفوز بفارق نقطتين، علماً أن أصحاب الأرض لم ينجحوا في التقدم بأكثر من أربع نقاط طوال عمر المباراة. وعرف دونتشيتش، الذي ارتكب سريعاً الخطأين الرابع والخامس، كيف يتفادى الخروج من الملعب بعدما ظهر في الأوقات الحاسمة، بخلاف ويمبانياما (21 عاماً) الذي بدا واضحاً افتقاره إلى الخبرة وافتقاده الطاقة، وهو ما انعكس بشكل واضح في الرميات حيث نجح في 5 من أصل 14.

وتعملق الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه ثلاثية أرقام مزدوجة "تريبل دابل" مع 33 نقطة (12 رمية ناجحة من أصل 18) و15 متابعة و16 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على ميامي هيت (122-112). وتُعد هذه الـ"تريبل دابل" الخامسة هذا الموسم في سبع مباريات للجوكر، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات والمتوج باللقب عام 2023، مع بعض التمريرات الساحرة في الفوز الخامس لفريق دنفر ناغتس.