- يشهد الدوري العراقي هذا الموسم منافسة قوية بفضل الاستقطابات الكبيرة للأندية، بينما يواجه منتخب أسود الرافدين تحديات في عبور الملحق الآسيوي. - المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أضاف بصمة فنية للمنتخب العراقي، مقارنة بالمدرب السابق خيسوس كاساس، مما يعزز فرص العراق في التأهل لكأس العالم 2026 رغم صعوبة مواجهة السعودية. - ثائر أحمد، الذي قاد أندية عراقية بارزة وحقق إنجازات محلية، يشير إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتاج إلى معالجة التقاطعات في منظومته الحالية.

أكّد المدرب العراقي المخضرم ثائر أحمد (66 عاماً)، الذي أشرف على العديد من الأندية الكبيرة محلياً، أن الدوري العراقي هذا الموسم سيشهد منافسة قوية بين الأندية، خصوصاً مع الاستقطابات الكبيرة التي قامت بها بعض الفرق لتعزيز صفوفها، في الوقت الذي كشف فيه صعوبة مهمة أسود الرافدين، في عبور المحلق الآسيوي.

وأضاف ثائر أحمد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، قدم الإضافة الفنية ووضع بصمته مع المنتخب الوطني، وكان له دور إيجابي، مقارنة بالمدرب الإسباني السابق خيسوس كاساس، الذي لم يستقرّ على مجموعة معينة.

وحول حظوظ العراق في التأهل إلى كأس العالم 2026، قال ثائر أحمد، إنّ المهمة لن تكون سهلة، خصوصاً خلال مواجهة السعودية على أرضها، لكنّه شدّد على أن التأهل ليس مستحيلاً. وأشار المدرب المخضرم، إلى أن عدنان درجال عمل جيّداً في قيادة الاتحاد العراقي لكرة القدم، لكن منظومة عمل الاتحاد لم تكن صحية بالكامل، وأن التوليفة الحالية شهدت العديد من التقاطعات التي تحتاج إلى المعالجة.

وقاد ثائر أحمد، أندية الطلبة وأربيل وأمانة بغداد ونفط الوسط، وحقق مع الأول لقب بطولتي الدوري وكأس العراق موسم 2001-2002، إضافة إلى كأس المثابرة لموسم 2002-2003. وأشرف على منتخب رديف العراق، وشارك معه في بطولة التضامن الإسلامي بالسعودية، ويعمل حالياً مستشاراً فنياً في صفوف نادي أمانة بغداد، الذي يشارك في دوري نجوم العراق.