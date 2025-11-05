- بعد تجربة قصيرة وغير ناجحة في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، يعود المدرب الهولندي إريك تين هاغ إلى الواجهة، حيث يُعتبر مرشحًا لتدريب وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إقالة مدربهم البرتغالي فيتور بيريرا. - رغم أن أسلوب تين هاغ الهجومي لا يتناسب مع فريق يقاتل للبقاء، إلا أن وولفرهامبتون، الذي يعاني في ذيل الترتيب، يراه الخيار الوحيد المتاح بعد رفض غاري أونيل تولي المهمة. - تين هاغ، الذي قاد أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال، لم يحقق التوقعات في مانشستر يونايتد رغم التعاقدات الكبيرة، وغادر وسط انتقادات لاذعة من الصحافة البريطانية.

بعد تجربة قصيرة جداً في الدوري الألماني من بوابة باير ليفركوزن، انتهت بإقالة تُعد من أسرع الإقالات في تاريخ المدربين، عاد اسم المدرب الهولندي، إريك تين هاغ (55 عاماً) إلى الواجهة من جديد، بعدما ارتبط بإمكانية العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز عبر بوابة نادي وولفرهامبتون، إذ يستعدّ لطرق أبواب البريمييرليغ من جديد، بعد فترة عصيبة قضاها في نادي مانشستر يونايتد، انتهت بإقالة تركت وراءها كثيراً من الجدل والخيبة.

وبحسب ما أورده موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الثلاثاء، فإن إدارة وولفرهامبتون، التي أقالت مدربها البرتغالي فيتور بيريرا، وضعت تين هاغ على رأس قائمة المرشحين لخلافته، بعد رفض المدرب الإنكليزي، غاري أونيل (41 عاماً)، تولّي المهمة، إذ لم يجد النادي الغارق في ذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من عشر مباريات، بديلاً أكثر خبرة لإدارة مرحلة الإنقاذ المقبلة. ورغم أن أسلوب تين هاغ القائم على الاستحواذ والبناء الهجومي لا يتناسب مع طبيعة فريق يقاتل من أجل البقاء، جعلت الظروف القاسية منه الخيار الوحيد المتاح.

وكان تين هاغ قد جاء إلى مانشستر يونايتد عام 2022 محمّلاً بآمالٍ كبيرة، بعدما سطع نجمه مع أياكس أمستردام الهولندي، حين قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأداءٍ هجومي ساحر. وراهن النادي الإنكليزي على فكر الهولندي، مانحاً إياه صلاحيات واسعة في انتدابات ضخمة، مثل التعاقد مع الحارس الكاميروني، أندريه أونانا، والمدافع الهولندي، ماتياس دي ليخت، لكن النتائج لم ترتقِ إلى حجم التوقعات.

ورغم نجاحه في إحراز لقب في كل موسم من فترته القصيرة مع النادي، لم يسلم تين هاغ من الانتقادات القاسية، التي طاولت أسلوبه وخياراته الفنية، خصوصاً مع توالي الإخفاقات في الدوري الإنكليزي، الأمر الذي جعل مكانته تتراجع مع الوقت، قبل أن يغادر المدرب أولد ترافورد عام 2024، وسط سخرية إعلامية لاذعة من الصحافة البريطانية، التي لا تزال ترى فيه رمزاً لفشل المشروع الحديث لـ"الشياطين الحمر".