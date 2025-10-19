"تيفو" مشترك يصنع الحدث في مباراة أولمبيك آسفي المغربي والملعب التونسي

تونس

مهدي عبيد

مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
19 أكتوبر 2025
لقطة من لقاء للملعب التونسي بالدوري المحلي، 5 أكتوبر 2025 (الملعب التونسي/فيسبوك)
لقطة من لقاء للملعب التونسي بالدوري المحلي، 5 أكتوبر 2025 (الملعب التونسي/فيسبوك)
شهدت مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام ضيفه الملعب التونسي، مساء السبت، ضمن منافسات جولة الذهاب من منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، تضامناً رائعاً بين مشجعي الفريقين، في لقطة جميلة، تعكس علاقة الشعبين الشقيقين بشكل عام.

وقدمت جماهير الفريقين، الحاضرة في استاد المسيرة، عرضاً رائعاً، عندما صنعت "تيفو" مشتركاً بينها، يترجم معاناة مدينتي قابس التونسية وآسفي المغربية من التلوث البيئي، جراء حرق المواد الفسفورية، التي تعرّض حياة المواطنين للخطر، وتسبب لهم مشاكل صحية عديدة، لتخطف هذه اللفتة الجميلة الأنظار في اللقاء، الذي فاز فيه الفريق المغربي بهدفين دون رد. 

ورفعت جماهير الفريق المحلي لافتة كُتب عليها: "آسفي وقابس نفس الهموم"، فيما جاءت بقية الرسالة من مدرجات الملعب التونسي، من خلال اللافتة التي تضمنت عبارة: "خنقوهم بالدخان والسموم"، وهي من المرات النادرة، التي يكون فيها "التيفو" مشتركاً بين جماهير فريقين متنافسين.

وتأتي هذه البادرة الفريدة، رغم رهان المباراة الكبير، في الوقت الذي تعيش فيه مدينة قابس، جنوبي تونس، تحركات شعبية مستمرة، للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي، والتعليق الفوري لنشاطه، بسبب تكرار حالات الاختناق التي تصيب المواطنين، جراء استنشاق الهواء الملوث، الذي تنفثه الوحدات الصناعية للمجمع، فضلاً على تضرر الحياة البرية والبحرية في المنطقة.

