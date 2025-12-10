تيسودالي يوجه رسالة لسورية: أعرف نجمهم وهذا ما سنحضّر له

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:57 (توقيت القدس)
تيسودالي خلال مواجهة لمنتخب المغرب في الكان، 24 يناير 2024 (أولريك بيدرسن/Getty)
تيسودالي خلال مواجهة لمنتخب المغرب في الكان، 24 يناير 2024 (أولريك بيدرسن/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- انتصار المغرب وتأهلهم لربع النهائي: حقق منتخب المغرب الرديف فوزاً مهماً على السعودية بهدف نظيف، مما أهله لربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تصدره المجموعة الثانية بسبع نقاط.

- تحدي المواجهة المقبلة ضد سورية: أكد طارق تيسودالي على أهمية التحضير الجيد للمواجهة المقبلة ضد منتخب سورية، مشيراً إلى معرفته بمهاجمهم عمر خريبين، وضرورة دراسة نقاط ضعفهم وقوتهم لتحقيق الانتصار.

- روح الفريق والتضامن: شدد تيسودالي على أهمية القتال الجماعي والدفاع عن الانتصار، مؤكداً أن الفريق سيعمل بجد للتحضير للمباراة القادمة من أجل مواصلة الرحلة نحو اللقب.

تحدث نجم منتخب المغرب الرديف، طارق تيسودالي (32 عاماً)، مع "العربي الجديد"، عقب تحقيق الفوز على منتخب السعودية، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي أقيمت على استاد لوسيل، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، التي وصل فيها "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي.

وقال طارق تيسودالي، في المنطقة المخصصة للإعلاميين، باستاد لوسيل، عند سؤاله عن المواجهة المقبلة ضد منتخب سورية، في ربع نهائي بطولة كأس العرب: "لقد تعلمنا من المباراة أمام السعودية كيف ندافع عن تحقيق الانتصار، لأننا قاتلنا من أجل بعضنا البعض، وقاتلنا من أجل منتخب المغرب، واللقاء القادم ضد سورية لن يكون سهلاً، وعلينا منذ الآن العمل على تحضير أنفسنا".

وتابع طارق تيسودالي حديثه: "بالنسبة لي أعرف مهاجم وقائد منتخب سورية، عمر خريبين، بشكل جيد، لأنه يلعب مع نادي الوحدة في الدوري الإماراتي، وهو لاعب جيد جداً، وهذا ما يجب علينا البدء في التحضير له، ولا بد من معرفة طريقة لعبهم، وسنقوم بدراسة نقاط ضعفهم وقوتهم، وسنسعى إلى تحقيق الانتصار في ربع نهائي كأس العرب، من أجل بلدنا المغرب".

صورة عامة لاستاد لوسيل قبل مباراة المغرب والسعودية، 8 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

مباراة المغرب والسعودية تدخل تاريخ كأس العرب بفضل الحضور الجماهيري

يُذكر أن منتخب المغرب الرديف، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، حقق فوزين وتعادلاً في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، وتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما تربع على صدارة المجموعة، برصيد سبع نقاط، لكنه الآن أمام مهمة صعبة للغاية، لأنه سيواجه منتخب سورية، ويريد "أسود الأطلس" مواصلة الرحلة، بحثاً عن تحقيق اللقب.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لاعبو المغرب على ملعب لوسيل، 8 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

مدافع المغرب لـ"العربي الجديد": لا نخشى سورية وقادرون على التتويج

دي أراسكايتا يواجه ويلر ديتا في ملعب أحمد بن علي; 10 ديسمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

دي أراسكيتا يقود فلامنغو لمواجهة بيراميدز.. مُرعب الحراس

جماهير كروز أزول في لقاء فلامنغو، 10 ديسمبر 2025(محمد فرج/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

قطر وكأس القارات للأندية: تأكيد التميز التنظيمي تزامناً مع كأس العرب