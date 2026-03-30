تير شتيغن يفقد حظوظه في مونديال 2026.. استبعاد كبير من ناغلسمان

شكك مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان في إمكانية مشاركة الحارس مارك أندريه تير شتيغن (33 سنة)، مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب الظروف الخاصة الحالية التي يعيشها وتسببت بابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة وأثرت على مستواه الفني والبدني كثيراً.

وخضع الألماني تير شتيغن، الحارس البالغ من العمر 33 سنة والذي يلعب مع جيرونا الإسباني مُعاراً من نادي برشلونة، لعملية جراحية في شهر فبراير/شباط بسبب تمزق في أوتار الركبة، وهي أحدث حلقة في سلسلة من الإصابات التي عانى منها، ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، الأمر الذي يُصعّب مهمة مدرب منتخب ألمانيا لاستدعائه لتمثيل المنتخب في مونديال 2026.

وكشف مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان أنه تحدث مع تير شتيغن هذا الأسبوع، وذلك خلال حديثه للصحافيين قبل المباراة الودية المقررة مساء الاثنين أمام غانا في شتوتغارت، وقال عن إمكانية مشاركة تير شتيغن مع المانشافت في بطولة كأس العالم 2026: "الفرصة ضئيلة جداً جداً جداً، لأن عليك أن تأخذ الوضع العام بعين الاعتبار".

وتابع ناغلسمان حديثه عن تير شتيغن وغيابه المتوقع عن تشكيلة منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم المقبل في الصيف قائلاً "لم يلعب لمدة عام، ثم تعرض للإصابة. كان خارج الملاعب لعام تقريباً، ولم يشارك إلا قليلاً. يجب عليه أن يبذل أقصى ما لديه في فترة التأهيل. لكنه لم يعد في سن الـ21. أتمنى له التوفيق، لكن علينا جميعاً التحلي بالصبر".

وأصبح الحارس الألماني الذي ظل لفترة طويلة بديلاً لمانويل نوير في حراسة عرين "المانشافت"، الحارس الأول بعد اعتزال بطل كأس العالم 2014 بعد نهاية كأس أوروبا 2024. وكان ناغلسمان قد أشار في شهر فبراير/شباط الماضي إلى أن تير شتيغن هو الخيار الأول لحراسة مرمى ألمانيا في كأس العالم، علماً أن حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان بدأ أساسياً في الانتصار على سويسرا (4-3) يوم الجمعة الماضي خارج الديار.