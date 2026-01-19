تير شتيغن يرفض عرضاً من نادٍ إنكليزي... لهذه الأسباب

- رفض مارك أندريه تير شتيغن عرضاً من ويستهام يونايتد للانضمام إليهم في الانتقالات الشتوية، رغم حاجتهم لحارس ذو خبرة، بسبب عدم رغبة عائلته في الانتقال من برشلونة إلى المملكة المتحدة. - إدارة ويستهام يونايتد قدمت عرضاً مالياً مغرياً لتير شتيغن، معتبرة إياه حلاً فورياً لمشاكل الفريق، لكن الحارس الألماني رفض بسبب التزاماته العائلية. - تير شتيغن يفضل البقاء في إسبانيا رغم العروض الأوروبية المتاحة، خاصة بعد فتح مدرب برشلونة الباب لرحيله في الانتقالات الشتوية.

رفض حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، الألماني مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً)، عرضاً من أحد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز، حتى ينضم إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما خرج من حسابات المدرب هانسي فليك، الذي لا يريد الاعتماد عليه في المواجهات المتبقية بالبطولات المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، أن إدارة نادي ويستهام يونايتد الإنكليزي، تواصلت بالفعل مع الألماني مارك أندريه تير شتيغن، من أجل محاولة العمل على إقناعه بقبول العرض، والانضمام إلى صفوف الفريق اللندني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب حاجتهم إلى حارس مرمى لديه الخبرة اللازمة، لحل المشكلة التي يعاني منها في الموسم الحالي بـ"البريمييرليغ".

وأوضحت أن إدارة نادي ويستهام يونايتد أبلغت الحارس الألماني، بأنه حلّ ممتاز وفوري وموثوق لجميع المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال الموسم الحالي، وقدمت عرضاً مالياً مغرياً، لكن مارك أندريه تير شتيغن رفض العرض المقدم له، بسبب عدم رغبة عائلته بالسفر من مدينة برشلونة إلى المملكة المتحدة، ولا يمكنه نهائياً ترك زوجته وأطفاله في إسبانيا والسفر وحيداً، الأمر الذي جعل الصفقة تنهار بشكل كامل.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مارك أندريه تير شتيغن لديه العديد من العروض الأوروبية، لكن حارس المرمى يفضل الانتقال إلى أي نادٍ في إسبانيا، حتى يبقى قريباً من عائلته، وبخاصة أن مدرب برشلونة، الألماني هانسي فليك، فتح أمام صاحب الـ33 عاماً الباب، حتى يرحل عن الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وطلب من الإدارة بقيادة الرئيس خوان لابورتا تسهيل العملية.