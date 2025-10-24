تير شتيغن يحسم مستقبله مع برشلونة بعد فقدان ثقة فليك

- يعيش مارك أندريه تير شتيغن فترة صعبة في برشلونة، ويفكر بجدية في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية لاستعادة مستواه وضمان مكانه في المنتخب الألماني لكأس العالم 2026، خاصة بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة. - تدهورت علاقة تير شتيغن ببرشلونة مع انضمام الحارس الشاب خوان غارسيا وتجديد عقد فويتشيك تشيزني، مما قلل من فرصه في اللعب أساسياً، ويخطط لطلب الرحيل فور حصوله على التصريح الطبي. - برشلونة لا يمانع في رحيله لتخفيف الأعباء المالية وإعادة هيكلة الفريق، مع اهتمام عدة أندية خارج إسبانيا بالتعاقد معه، مما يفتح له فرصاً جديدة لإحياء مسيرته.

يعيش الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً)، أسوأ فتراته داخل نادي برشلونة الإسباني، لذا يدرس بجدية فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أدرك أن دوره في الفريق بات على وشك التراجع.

وبحسب موقع فيغاخيس الإسباني، أمس الخميس، فإن الحارس الألماني، يسعى إلى استعادة مستواه التنافسي، وضمان مكانه في قائمة المنتخب الألماني استعداداً لكأس العالم 2026، خصوصاً في ظل غيابه الطويل بسبب الإصابة في الظهر، التي أبعدته عن الملاعب قرابة عام كامل. وتدهورت علاقة تير شتيغن ببرشلونة في الأشهر الأخيرة، إذ أصبح موقعه محل شك منذ انضمام الحارس الشاب خوان غارسيا إلى الفريق الأول، وتجديد عقد البولندي فويتشيك تشيزني حتى عام 2027، وفقدان ثقة المدرب الألماني هانسي فليك، وهو ما قلّل من فرصه في الظهور أساسياً.

ويرى النادي أن الحارس لم يعد جزءاً من الخطة الرياضية للمستقبل، ما يجعله منفتحاً على فكرة رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، فور حصوله على التصريح الطبي المتوقع في يناير/ كانون الثاني المقبل، وأوضح شتيغن أنّه سيطلب رسمياً مغادرة برشلونة بمجرد عودته للملاعب، بحثاً عن دور أساسي يعيد له مكانته في المنتخب الألماني، الذي ينتظر منه العودة إلى المنافسة على مركز الحارس الأول.

في المقابل، لا يمانع برشلونة في تسهيل خروجه، إذ يعمل على إعادة هيكلة الفريق وتخفيف الأعباء المالية، خاصة في مركز حراسة المرمى الذي بات يضم أكثر من خيار جاهز. ويمتد عقد تير شتيغن مع برشلونة حتى عام 2028، لكن إدارة النادي ترى أن السماح له بالرحيل، سيكون خطوة مفيدة للطرفين، سواء رياضياً أو مالياً، خصوصاً أن المشروع الجديد لم يعد يمنحه الدور القيادي الذي اعتاده، وبحسب التقارير، فإن عدة أندية خارج إسبانيا، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الحارس المخضرم، ما يفتح أمامه فرصاً حقيقية لإحياء مسيرته.