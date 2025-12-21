تير شتيغن على رادار أستون فيلا ومصيره مع برشلونة يزداد غموضاً

- يتصدر مارك أندريه تير شتيغن مشهد الانتقالات، حيث يضعه أستون فيلا ضمن أولوياته لتعزيز مركز حراسة المرمى، في ظل تراجع دوره في برشلونة لصالح جوان غارسيا. - رغم ثقة برشلونة العلنية بتير شتيغن، إلا أن النادي يرسم ملامح مرحلة جديدة، مما يحد من فرصه في استعادة مركزه الأساسي، خاصة مع استمرار الوضع الحالي. - يدرس تير شتيغن خياراته للحفاظ على مكانته في المنتخب الألماني، مما قد يدفعه لقبول تجربة جديدة تعيد له الإيقاع والثقة.

يتقدّم اسم مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً) إلى واجهة سوق الانتقالات، إذ أصبح الحارس الألماني على رادار فريق أستون فيلا الإنكليزي، ليزداد مصيره مع برشلونة غموضاً، مع مرور الأسابيع. وبعد سنوات طويلة كان فيها الحارس المميز أحد أعمدة مشروع النادي الكتالوني، يجد نفسه اليوم أمام واقع جديد يفرض أسئلة ثقيلة حول مستقبله ودوره داخل الفريق.

وفقد تير شتيغن موقعه حارساً أول منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما قرر الجهاز الفني، بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، الاعتماد على جوان غارسيا أساسياً. ويعكس هذا التحول تراجع مكانة الحارس الألماني، الذي دفع ثمن إصابته السابقة وتغير الرؤية الفنية داخل النادي، رغم خبرته الكبيرة وسجله الحافل في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وازداد الغموض حول مستقبل الحارس وفقاً لما جاء في موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، في وقت تؤكد فيه إدارة برشلونة ثقتها العلنية به، لكنها عملياً ترسم ملامح مرحلة جديدة في حراسة المرمى. ويُنظر إلى جوان غارسيا اليوم بوصفه خياراً طويل الأمد، ما يجعل فرص تير شتيغن في استعادة مركزه الأساسي محدودة، خاصة إذا استمر الوضع الحالي حتى نهاية الموسم.

ودخل أستون فيلا على الخط بجدية، واضعاً تير شتيغن ضمن أولوياته لتعزيز مركز حراسة المرمى. ويبحث النادي الإنكليزي عن حارس من الطراز الرفيع قادر على منح الاستقرار والخبرة، في ظل الشكوك المرتبطة بحامي عرينه الحالي وكثرة الإصابات، التي أثّرت على استمراريته، بينما يرى مسؤولوه أن الحارس الألماني يملك الشخصية والقدرة على التأقلم سريعاً مع إيقاع "البريمييرليغ".

ويفتح هذا الاهتمام الباب أمام سيناريوهات متعددة، خصوصاً أن برشلونة قد لا يمانع فكرة الإعارة أو البيع المشروط، مع تحمّل جزء من راتب اللاعب لتسهيل خروجه. ويُدرك النادي الكتالوني أن بقاء حارس بحجم تير شتيغن على دكة البدلاء يشكل عبئاً فنياً ومالياً في آنٍ واحد.

ويفكّر تير شتيغن بدوره في خياراته المقبلة، إذ يضع نصب عينيه الحفاظ على مكانته داخل المنتخب الألماني. ويدرك أن الاستمرار دون دقائق لعب منتظمة قد يهدد حضوره الدولي، ما يدفعه للتفكير جدياً في خوض تجربة جديدة تعيد له الإيقاع والثقة.