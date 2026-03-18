تيري هنري: لا أحد يريد أن يفوز أرسنال بلقب البريمييرليغ

- يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، رغم الانتقادات لأسلوب لعبه غير المثير، إلا أن تيري هنري يدافع عن المدرب أرتيتا ويؤكد أهمية الفوز باللقب بأي طريقة. - لم يفز أرسنال بالدوري منذ 2004، وهنري يشير إلى أن الانتقادات لأسلوب أرتيتا غير مبررة، مشددًا على أهمية التميز في الأداء الدفاعي والكرات الثابتة. - هنري يستذكر نجاح مورينيو مع تشلسي رغم الانتقادات، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الفوز، بغض النظر عن الأسلوب.

يتصدر فريق أرسنال حاليًا ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، إلا أن أسلوب لعبه، الذي يوصف بأنه غير مثير، لطالما تعرض للانتقادات، ما دفع النجم الفرنسي السابق لـ"المدفعجية"، تيري هنري، للدفاع عن المدرب ميكيل أرتيتا ولاعبيه، مؤكدًا أن أرسنال يجب أن يفوز باللقب مهما كانت الطريقة.

ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي منذ عام 2004، وفي ذلك الموسم، أنهى هنري الموسم بوصفه أفضل هداف في البطولة بتسجيله 30 هدفًا، ومع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، يتصدر أرسنال الترتيب بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي (الذي يملك مباراة مؤجلة). وتعرض أسلوب لعب أرتيتا وفريقه لانتقادات واسعة، بسبب نقص الهجوم وقلة الإبداع وتدني المستوى الفني الممتع، باعتبار أن أرسنال متماسك جدًا دفاعيًا ويشكل تهديدًا كبيرًا من خلال الكرات الثابتة على الخصوم. لكن بالنسبة للنجم الفرنسي السابق، فإن هذه الانتقادات لا أساس لها على حد تعبيره.

وقال هنري المحلل في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد طلبنا من أرتيتا أن يجد حلًا، وقد فعل ذلك. الأمر بسيط جدًا. أنا أريد الفوز بالدوري، لقد مرت 22 سنة. المهم هو أن تكون الأفضل في ما تفعله"، وتابع: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب كرة القدم. المهم هو أن تكون الأفضل في ما تفعله. في الوقت الحالي، سواء أعجبكم ذلك أم لا، بصفتنا مشجعين لأرسنال، سنتذكرهم فريقاً متخصصاً في الكرات الثابتة".

وأضاف: "عندما كنت لاعباً، كنت أريد أن يفوز ليفربول بالدوري، لأنني أردت أن يفوز جيمي كاراغر وستيفن جيرارد. سواء أحببت ليفربول أم لا، عادةً ما ندعم الأضعف، الفريق الذي لم ينجح أو فشل في التتويج باللقب. لذا لسبب ما، لا أحد يريد أن يفوز أرسنال باللقب".

واستذكر هنري حقبة جوزيه مورينيو مع تشلسي، من حيث التكتيك خلال المباريات وحينما توج "البلوز" بلقب البريمييرليغ موسم 2004-2005، حينما كان أسلوب لعب الفريق بقيادة المدرب البرتغالي أيضًا محل انتقاد، لكن تشلسي أنهى احتكار مانشستر يونايتد وأرسنال للقب منذ 1996. وقال هنري: "كانت من الصعب جدًا هزيمتهم، وكانوا مروعين في الهجمات المرتدة. الجميع أشاد بمورينيو وتشلسي. لقد وجدوا الحل لمواجهة هذا الثنائي. نعم سواء أحببت تشلسي أم لا.. حسناً فعلوا في النهاية".