تيخيرا كابو.. حكم أوروغواياني يقود لقاء مصر وأستراليا

- غوستافو أدريان تيخيرا كابو، الحكم الأوروغواياني، وُلد في مونتيفيديو عام 1988 وبدأ مسيرته التحكيمية في 2014، وحصل على الشارة الدولية من فيفا في 2018. - أدار تيخيرا مباريات هامة في الدوري الأوروغواياني، بما في ذلك الكلاسيكو بين بينارول وناسيونال، وشارك في بطولات دولية مثل كوبا ليبرتادوريس وتصفيات كأس العالم. - قاد تيخيرا مباراة في كأس العالم 2026 بين المكسيك وكوريا الجنوبية، ويستعد لتحكيم مباراة مصر وأستراليا، التي قد تكون الأبرز في مسيرته الدولية.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة تحكيم مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 للأوروغواياني غوستافو أدريان تيخيرا كابو، فمن هو يا ترى قاضي اللقاء الذي سيُقام على استاد "إي تي أند تي" بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة غداً الجمعة؟

وُلد تيخيرا في العاصمة مونتيفيديو في يناير/ كانون الثاني 1988، بدأ مسيرته التحكيمية عام 2014، ثم أشرف على مباريات في الدوري الأوروغواياني الممتاز لأول مرة عام 2015، وبعدها بثلاث سنوات حصل على الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، ليحصل بعدها على فرصة قيادة أول مباراة خارج البلاد له في كوبا سود أميركانا بعدها بعام، ثم في كوبا ليبرتادوريس التي تُعادل بأهميتها بطولة أبطال أوروبا على مستوى القارة اللاتينية في 2020.

وأدار تيخيرا في الدوري الأوروغواياني الممتاز العديد من مباريات الكلاسيكو بين بينارول وناسيونال، بما في ذلك المباراة النهائية للمسابقة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والتي تُوّج فيها ناسيونال باللقب، كما كان حاضراً في منافسات دولية على مستوى المنتخبات الوطنية، مثل تصفيات كأس العالم، ولقاءات مونديال تحت 17 سنة 2023، وتحت 20 سنة في 2025.

كرة عربية محمد صلاح يعود لتدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة أستراليا

وحصل تيخيرا على فرصة واحدة في كأس العالم 2026، وقاد مباراة بين المكسيك وكوريا الجنوبية على استاد أكرون انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفٍ من دون مقابل، في حين أنّه لم يكن حاضراً في مونديال 2022، ولديه مباراة واحدة في كوبا أميركا 2024 جمعت كولومبيا وكوستاريكا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ما يعني أن لقاء مصر وأستراليا ربما يكون الأهم بمسيرته على مستوى المنتخبات.